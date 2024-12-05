剛果爆發不明疾病感染 本港加強非洲中轉站抵港航班旅客健康篩檢 (18:39)

衞生防護中心表示，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心及剛果衞生當局索取進一步資訊。根據剛果衞生當局公布的資料，當地寬果省其中一個地區自今年10月下旬起錄得79宗因感染原因未明的疾病而死亡的個案，另有超過300人受感染。大部分患者為15歲以上，病徵包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血。

中心發言人表示，本港透過現行機制，具備在口岸和醫院發現不明原因感染及新發傳染病的能力，衞生署在各個口岸一直為入境人士作體溫篩查，並為發燒人士作健康評估及按需要把相關人士轉送醫院作醫學檢查。衞生署留意到剛果出現原因未明疾病後，已即時設法從不同渠道收集最新資訊，以進行風險評估和制定適當的防控措施。

中心指出，現時剛果沒有直航班機來往香港，中心已向業界了解，從剛果來港的旅客一般可選擇的非洲中轉站包括南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞的斯亞貝巴，而因應剛果出現暫時原因未明疾病，中心為審慎起見，已即時在機場加強對由上述中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

中心提醒市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠逼地方及與病人接觸，回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史。衞生署由10月至今沒收到有市民或旅客從剛果抵港後，罹患不明疾病的呈報。