聲稱提供低息貸款收保證金後消失　警拘11人涉案損失逾200萬 (18:59)

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪表示，警方發現有騙徒透過電話或社交平台招攬他人申請低息貸款，並相約事主見面達成「低息貸款協議」，繼而要求預先繳交保證金或其他費用，聲稱要確保貸款申請，但當事主付款後，騙徒就會失去聯絡。警方鎖定3個本地詐騙集團，相信涉及今年6月至11月至少16宗低息貸款騙案，事主年齡介乎19至67歲，損失由1.5萬至69萬，合共損失約220萬元，最高單一損失個案為一名中年女子，她打算轉換樓按時受騙。

譚頌琪指，3個詐騙集團有共同特點，除以電話或社交平台推銷之外，騙徒亦會假扮財務中介，理財顧問或律師行職員與事主會面，他們衣著光鮮，並會遷就事主到就近的公眾地方或共享辦公室處理貸款協議，企圖令事主相信他們專門可靠，可幫助申請低息貸款。調查亦發現詐騙集團透過社交平台招攬跑腿，以「搵快錢」招徠，聲稱求職者只需將文件轉交事主，並指示他向公司轉帳付款，就可得到酬勞，實際上求職者已共同參與騙局。

東九龍總區刑事部於上周五（29日）至昨日（4日）展開代號「雷殿」執法行動，以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕9男2女，年齡介乎22至44歲，部分有三合會背景，包括集團主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，並檢獲多部手提電話、被捕人犯案時穿着的衣物及申請貸款的文件等。所有被捕人已獲准保釋候查，須於下年一月中旬向警方報到。

警方呼籲市民，如需要向金融機構借貸，若收到推銷借貸來電，如聲稱代表銀行、金融機構甚至政府部門，需先向有關機構核實來電者身分。而於借貸期間，對方要求交出保證金作為資產證明，必須提高警覺。