黎智英案｜黎智英否認游說陳梓華違法 (18:55)

根據辯方展示的資料，2020年6月28日、《國安法》實施前夕，時任壹傳媒行政總裁張劍虹向黎智英發WhatsApp信息稱：「消息至今仍然是沒有追訴（溯）期！」當時黎回覆說：「就是（算）我是特別個案我也不理了。這是頂天立地的時候，其他不重要了。」張劍虹再說：「上帝會保守老闆你的。每天都為你祈禱。」

辯方問到，黎在信息所指的「個案」是什麼？黎稱該個案並非法庭案件，而是指當時在政治上非常敏感的自己，自言可能隨時被捕。法官李運騰關注，黎是否在信息中表示，就算他是《國安法》「特別個案」，他也「不理了」？黎同意。

翌日，黎智英續在WhatsApp跟張劍虹談及時局。張向黎發送一篇標題為〈葉國謙稱金盆洗手不被追究 陳智思警告市民勿越紅線〉的報道；黎回覆說「但願如此，但手（金）盤洗手不再抗爭無可能，煮到嚟就食......」就上述信息，黎智英稱當時覺得《國安法》實施不代表「the end（迎來終結）」，現在覺得自己當時「太樂觀了」。

至於同年6月30日的事情，辯方展示的WhatsApp信息顯示，黎當日跟旗下公司員工Lucia討論在Twitter（前稱X）開設直播節目一事。黎供稱，開設節目可能是助手Mark Simon或「徒弟」李兆富的建議；黎又提到自己當晚約9時許入睡，翌日醒來後《國安法》已通過，「那天我就熟習（got acquianted）了它」。審訊明續。