中環摩天輪故障　190人一度被困　其後安全返回地面 (23:42)

發展局發新聞稿，指關注摩天輪發生的事故，已向營辦商了解情况，並要求展開詳細調查及盡快提交報告。發展局會與相關政府部門繼續密切留意事件及調查結果，亦會提醒營辦商需定期進行檢查等工作。確保摩天輪運作暢順和安全，避免再次發生類似事件。

機電署發言人表示，初步調查發現摩天輪後備系統出現故障，並啓動安全程序，暫停摩天輪運作。營運商其後根據操作程序重啓摩天輪，所有乘客於今午5時48分獲安全疏散，沒有人受傷。機電署已要求營運商對有關摩天輪作詳細檢查，並由機動遊戲機的主管人員確保安全後，才恢復運作。機電署會繼續密切監察摩天輪運作。

香港摩天輪於網頁貼文，指今午摩天輪的輔助系統發生技術問題，啟動了安全程序，並暫時停止運作，職員即時聯絡緊急服務。至下午5時30分系統重新啟動，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂，摩天輪停頓約40分鐘。團隊正進行全面安全檢查，摩天輪今天將會暫停運作，待所有安全檢查完成後，摩天輪將會恢復運作。另外，The Grounds戶外影院和Vitality健康總部將繼續正常運作。