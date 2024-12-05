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銀行「可疑帳號警示」範圍將擴至自動櫃員機 (17:05)

金管局今（5日）聯同警方及銀行公會宣布擴展「可疑帳號警示」範圍至涵蓋自動櫃員機，包括存鈔機交易。22間參與銀行本周日起逐步在自動櫃員機實施警示機制。機制涵蓋範圍擴展至銀行自動櫃員機後，包括行內及跨行即時轉帳、現金存款服務，將覆蓋絕大部分市民的日常轉帳。

金管局稱，警示機制範圍擴展後，不論客戶於銀行分行、自動櫃員機或網上銀行轉帳或存款，一旦收款人的戶口號碼、手機號碼、電子郵件地址或轉數快識別碼與警方詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」內被標記為「高危有伏」的資料脗合，客戶將於確認交易前收到警示，提醒他們相關的詐騙風險。

警示機制於去年11月推出，首階段涵蓋使用轉數快識別代號進行的資金轉帳，並於今年8月進一步擴展至網上銀行及櫃位轉帳。金管局稱，銀行於今年第三季共發出超過2.4萬個警示，及時提醒客戶取消相關高危轉帳。金管局提醒市民，每次交易前應仔細核實付款詳情和收款人身份。如有任何懷疑，應立即終止交易。

22間參與銀行如下：

1.中國銀行(香港)有限公司

2.交通銀行(香港)有限公司

3.交通銀行股份有限公司

4.東亞銀行有限公司

5.中信銀行(國際)有限公司

6.中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

7.集友銀行有限公司

8.創興銀行有限公司

9.花旗銀行(香港)有限公司

10.招商永隆銀行有限公司

11.大新銀行有限公司

12.星展銀行(香港)有限公司

13.富邦銀行(香港)有限公司

14.恒生銀行有限公司

15.香港上海滙豐銀行有限公司

16.中國工商銀行(亞洲)有限公司

17.Mox Bank Limited

18.南洋商業銀行有限公司

19.華僑銀行(香港)有限公司

20.大眾銀行(香港)有限公司

21.上海商業銀行有限公司

22.渣打銀行(香港)有限公司

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