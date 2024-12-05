中銀保險職員處理的士車保索賄廿多萬　遭廉署起訴 (17:00)

黃案發時為時任中銀集團保險的經紀代理拓展部團隊主管，該部門就銷售汽車保險等保險產品聯絡保險經紀公司，包括涉事的萬和保險財富管理有限公司，而萬和保險負責安排客戶向中銀集團保險購買新的士的汽車保險，事成後收取保費5%的佣金。

2022年中，萬和保險的一位客戶計劃為逾600架新的士投保，隨後萬和保險一董事向中銀集團保險提出，把每輛的士保費由每年4.55萬元調低至4萬元，或提升佣金至7.5%。被告隨後於2022年11月至2023年1月期間向該名萬和保險董事索賄，金額為投保協議的年度保費總額的1%至3%，以協助萬和保險就上述投保協議獲批，遭該董事拒絕。

廉署指，若有關貪污勾當如被告計劃，逾600架新的士以年度保費40000元投保，上涉投保協議涉及年度保費共逾2,400萬元，涉案賄款可達逾24萬元。