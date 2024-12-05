反恐條例第二案　警員供稱被告楊怡斯曾購假髮面具　曾戴面罩與另一被告會面 (15:35)

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。控方傳召警員講述事前一天被告行蹤，李嘉濱到將軍澳放炸彈的停車場外「踩線」，而楊怡斯買假髮用來易容。

第5名監視警員供稱，於3月7日晚上跟蹤李嘉濱在旺角登上紅色私家車前往將軍澳，李和司機向尚德邨「連儂牆」拍攝。李嘉濱的辯方大律師盤問指，控方播放行車記錄儀片段頂多與警員路線相同，警員不能確認片段屬於該私家車，警員回答不同意。辯方稱，當日「可能有好多車都係咁行」，警員也不能肯定李有上車，警員不同意。辯方又指，警員清楚知悉李和另一監視目標女子潘栩彤是情侶，警員否認。

而第6名監視警員在書面供辭指，同日下午在油麻地目睹李嘉濱步出權益五金店，他曾手攜膠片及用紅色膠袋載着的角鐵上的士；及後李離開大角咀宏創方到訪建材店，傍晚李與潘栩彤見面及行入數間五金店。警員庭上供稱，戴口罩的李夜晚在旺角上過前述車牌的私家車，並落車經天橋到達兩間藥房。辯方稱，以當日周六旺角人流而言，警員跟蹤時會被阻擋視線及或「跟甩」，警員不同意，亦否認先入為主認錯人。

審訊明（6日）續。