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灣仔暴動案重審　警長稱起初無視陳虹秀叫喊　推進後上前拘捕 (14:24)

涉2019年8.31灣仔暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀否認暴動罪，案件今日（5日）於區域法院繼續審訊。控方傳召案發時拘捕陳的警長林上嵐作供，林供稱當晚他隨部隊沿軒尼詩道掃盪，其間看見陳站在路旁使用擴音器，向警方叫喊「保持你克制」等說話。林起初無視並繼續推進，但當再次見到陳使用擴音器叫喊，遂上前拘捕陳。案件明續，控方將傳召最後一名證人，為在影片辨認聲音的專家。

控方傳召警長林上嵐作供，林供稱他現隸屬機場特警組，案發時為「速龍小隊」隊員。當晚7時許，林與部隊從金鐘沿軒尼詩道往灣仔方向掃盪，當林推進至軒尼詩道與分域街交界時，聽到從擴音器傳出一把女聲，叫喊「保持你克制」，林自言對該句說話的記憶深刻。

林往聲音來源望去，看見陳站在前面30米、身穿黑衫白褲、手持咪高峰及帶備擴音器。林又聽到陳使用擴音器叫喊「唔好開槍」、「佢哋走緊」及「畀時間佢哋走」等說話，惟林沒再注意陳，因為林想將注意力集中在可能會襲擊警方的集結人士身上。

林又指，當他與部隊推進至軒尼詩道與馬師道交界時，前方有過百名示威者聚集。林再次聽到同一把女聲從他的左邊傳出，林望向左邊時發現陳不斷重覆在分域街說過的說話，於是拘捕陳，其間有人嘗試阻止警方帶走陳，林喝令陳蹲下等待拘捕，及後由女警協助上膠手扣。

辯方盤問指，陳於分域街站在行人路上，無阻警方快速推動，林同意陳當時可能站在行人路上。辯方又問，林第二次見到陳後數秒便決定拘捕陳，陳被捕期間表現合作，林同意他在數秒後便決定拘捕，但指陳在被捕初期「有少少反抗」，至等待女警時才表現合作。

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