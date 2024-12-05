黎智英案｜黎否認意圖引人憎恨司法　稱自身案件政治化 (14:19)

辯方展示6月14日黎撰寫的文章〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，文中稱教育制度變成「洗腦機器」，當「面對這樣無恥無信的政權你何以適應，除了一走了之，香港人還有什麼選擇？」辯方問黎對教育制度的批評有何基礎，黎稱說法有，因書本甚至圖書館都被審查，而「無恥無信」則是形容內地政權。

文章尾聲，黎以自身案件為例，稱「誰會國安法風頭火勢之下承受風險？」辯方指句子關乎黎在高院申請保釋，而處理申請的是法官李運騰，李官聞言即澄清該人不是他，「實際上我記得我曾批准他的保釋」。辯方致歉表示他或許被判辭誤導。翻查資料，黎智英在刑事恐嚇案曾向裁判官申請更改保釋條件以離港，他其後向高院提出同樣申請被拒絕，而當時正由李官處理。

辯方再問黎有否意圖引起他人對司法的憎恨，黎否認稱絕對不是，當時是關鍵時間，港人承受國安法壓力，「令我的案件變得政治化」。法官杜麗冰打斷指該刑恐案非政治性，黎表示「因為我自己就是政治性」。

翌日《蘋果》報道〈中共威脅全球民主自由 攬炒巴加入國際聯軍反抗〉，黎供稱不記得當時有否閱讀這篇報道，就算有看過，頂多只曾瞥一眼標題。黎又自言不在乎「攬炒巴」劉祖廸在國際戰線的作為，當時亦對文中提及的「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)無認知。法官李運騰指出，黎智英早前供稱該段時間有感「國際支持」重要，當時黎為何不對上述報道感興趣？黎回應稱，該文章主要跟劉祖廸有關，而不是國際支持。

辯方另問及，2020年6月黎智英在《蘋果日報》報慶活動發言時有否著員工「跟你一起戰鬥」。黎說沒有、亦不想這樣做，「因為他們（《蘋果》員工）的性命比《蘋果》重要」；黎亦確認，當時跟《蘋果》管理層無共識「戰鬥到底」。