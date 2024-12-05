明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜黎否認意圖引人憎恨司法　稱自身案件政治化 (14:19)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，今（6日）第103日審訊，就黎智英其中一篇文章提及，他在刑事恐嚇案中申請離港被拒，並評論「誰（處理申請的法官）會國安法風頭火勢之下承受風險？」黎庭上否認他有意圖引起對司法的憎恨，指他的案件很政治化，「因為我就是政治性，不只是該案，人們也帶上政治眼光看待我」。

辯方展示6月14日黎撰寫的文章〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，文中稱教育制度變成「洗腦機器」，當「面對這樣無恥無信的政權你何以適應，除了一走了之，香港人還有什麼選擇？」辯方問黎對教育制度的批評有何基礎，黎稱說法有，因書本甚至圖書館都被審查，而「無恥無信」則是形容內地政權。

文章尾聲，黎以自身案件為例，稱「誰會國安法風頭火勢之下承受風險？」辯方指句子關乎黎在高院申請保釋，而處理申請的是法官李運騰，李官聞言即澄清該人不是他，「實際上我記得我曾批准他的保釋」。辯方致歉表示他或許被判辭誤導。翻查資料，黎智英在刑事恐嚇案曾向裁判官申請更改保釋條件以離港，他其後向高院提出同樣申請被拒絕，而當時正由李官處理。

辯方再問黎有否意圖引起他人對司法的憎恨，黎否認稱絕對不是，當時是關鍵時間，港人承受國安法壓力，「令我的案件變得政治化」。法官杜麗冰打斷指該刑恐案非政治性，黎表示「因為我自己就是政治性」。

翌日《蘋果》報道〈中共威脅全球民主自由 攬炒巴加入國際聯軍反抗〉，黎供稱不記得當時有否閱讀這篇報道，就算有看過，頂多只曾瞥一眼標題。黎又自言不在乎「攬炒巴」劉祖廸在國際戰線的作為，當時亦對文中提及的「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)無認知。法官李運騰指出，黎智英早前供稱該段時間有感「國際支持」重要，當時黎為何不對上述報道感興趣？黎回應稱，該文章主要跟劉祖廸有關，而不是國際支持。

辯方另問及，2020年6月黎智英在《蘋果日報》報慶活動發言時有否著員工「跟你一起戰鬥」。黎說沒有、亦不想這樣做，「因為他們（《蘋果》員工）的性命比《蘋果》重要」；黎亦確認，當時跟《蘋果》管理層無共識「戰鬥到底」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

上 / 下一篇新聞