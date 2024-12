未提楊潤雄、林世雄免職原因　李家超讚新局長具改革意識、解說能力及主動 (12:23)

李家超亦被問及為何提出免去楊潤雄和林世雄的職務,他僅指兩人多年來努力工作、服務社會,感謝他們的貢獻,祝願二人離任後一切順利、生活愉快,又提及現屆政府要「追時間、追成績」,讚揚兩名新局長能夠領導組織團隊落實到社區解說政策,爭取市民理解,亦有幹勁、擔當和熱情,「會令到我嘅施政更有成效」。他續強調過去已因疫情、反修例運動等損失很多時間,要「追時間、追成績要做大量工作」,相信二人加入問責團隊後可在文體旅遊、運輸及物流兩個領域的施政「更加做到成績」。

本屆政府堅持落實「愛國者治港」原則,有記者問是次任免是否發出信號,「愛國者若能力不足亦會被免職」,李家超回應時指,「加入政府的均是愛國者,不應用令人誤會的方式區分他們(those who joined the government must be patriots,but I do not think it is right to try to create differences in a way that mislead people)」,強調感謝每一位加入政府工作的愛國者,並重申是自己想任期內做更多,因此決定人事變動。

相關新聞:楊潤雄任內爭議多 羅淑佩先後處理三隧分流、打擊濫用公屋

羅淑佩稱對獲任命感到光榮,指文化體育及旅遊是「向外展示香港中華文化底蘊、大都會繽紛色彩及城市活力,從而說好香港故事的好平台」,上任後會與業界商討如何用好中央公布的惠港措施,包括國家贈港的一對大熊貓、一簽多行等。她又稱,會做好啟德體育園及全運會工作。她表示,會以「謙虛而務實的態度」積極聯繫對口機構及業界人士,期待與各持分者為推動文化旅遊業作貢獻。

陳美寶:說好香港運輸物流的故事 否認持有外國護照

陳美寶表示,對任命感光榮,提及十四五規劃綱要表明本港是國際航運中心及航空樞紐,未來會積極發展航運、空運及陸路運輸基建,稱會以「雙創新」思維帶領團隊,即「技術創新及政策創新」,以及推動落實《香港主要運輸基建發展藍圖》。她亦提及啟德體育園明年啟用,形容屬特區大事,會配合各單位作壓力測試,並對一簽多行安排感鼓舞,會指示各部門滿足出入境旅客運輸需要。陳表示,未來會全力支持特首施政,擁護基本法,「說好香港運輸物流的故事」。陳又稱並無持有外國護照。

被問及離任局長過去有何工作不夠理想或需補足之處,陳稱林世雄過去與自己及其團隊一直合作無間。就如何與拓展海外航權,以求提升三跑系統至最高容量的每小時102架次,陳美寶指最近優化內部機制,包括會加強調研,與機管局及各航空公司做好策略性部署,在確保提升航運樞紐地位下,發展新航權或在現行航權下擴展航點及航班,目標有序向往後年份加強航空運力。

陳美寶表示,本港海運發展面對嚴峻挑戰,將於明年上半年內成立香港海運發展局,廣納業界代表意見,為本港海運發展出謀獻策。至於規管的士及網約車,陳美寶稱會本著改革求變精神,推動的士行業革新,的士車隊將於明年陸續落地,並就網約車訂立新規管制度,明年制定立法建議。

陳美寶亦指近期拜訪內地不同城市的交通管理及城市規劃,參考其如何利用大數據及科技,以作實時交通管理,未來將推出交通運輸策略報告。她又以啟德綠色智慧運輸系統項目冀明年招標為例,冀助本港交通發展「追時間、追速度及追創新」。