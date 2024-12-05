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未提楊潤雄、林世雄免職原因　李家超讚新局長具改革意識、解說能力及主動 (12:23)

特首李家超於任內首度換閣，改由陳美寶出任運輸及物流局長、羅淑佩出任文化體育及旅遊局長，接替林世雄和楊潤雄。李家超見傳媒交代時未有直接交代換人原因，指陳美寶及羅淑佩二人均在政府服務逾35年，表現卓越，具豐富行政及管理經驗，在經過一段時間觀察後，「賞識她們的領導能力、解說能力及主動性」，以及「改革意識」，有信心她們能勝任決策局工作。

李家超亦被問及為何提出免去楊潤雄和林世雄的職務，他僅指兩人多年來努力工作、服務社會，感謝他們的貢獻，祝願二人離任後一切順利、生活愉快，又提及現屆政府要「追時間、追成績」，讚揚兩名新局長能夠領導組織團隊落實到社區解說政策，爭取市民理解，亦有幹勁、擔當和熱情，「會令到我嘅施政更有成效」。他續強調過去已因疫情、反修例運動等損失很多時間，要「追時間、追成績要做大量工作」，相信二人加入問責團隊後可在文體旅遊、運輸及物流兩個領域的施政「更加做到成績」。

本屆政府堅持落實「愛國者治港」原則，有記者問是次任免是否發出信號，「愛國者若能力不足亦會被免職」，李家超回應時指，「加入政府的均是愛國者，不應用令人誤會的方式區分他們（those who joined the government must be patriots,but I do not think it is right to try to create differences in a way that mislead people）」，強調感謝每一位加入政府工作的愛國者，並重申是自己想任期內做更多，因此決定人事變動。

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羅淑佩稱對獲任命感到光榮，指文化體育及旅遊是「向外展示香港中華文化底蘊、大都會繽紛色彩及城市活力，從而說好香港故事的好平台」，上任後會與業界商討如何用好中央公布的惠港措施，包括國家贈港的一對大熊貓、一簽多行等。她又稱，會做好啟德體育園及全運會工作。她表示，會以「謙虛而務實的態度」積極聯繫對口機構及業界人士，期待與各持分者為推動文化旅遊業作貢獻。

陳美寶：說好香港運輸物流的故事　否認持有外國護照

陳美寶表示，對任命感光榮，提及十四五規劃綱要表明本港是國際航運中心及航空樞紐，未來會積極發展航運、空運及陸路運輸基建，稱會以「雙創新」思維帶領團隊，即「技術創新及政策創新」，以及推動落實《香港主要運輸基建發展藍圖》。她亦提及啟德體育園明年啟用，形容屬特區大事，會配合各單位作壓力測試，並對一簽多行安排感鼓舞，會指示各部門滿足出入境旅客運輸需要。陳表示，未來會全力支持特首施政，擁護基本法，「說好香港運輸物流的故事」。陳又稱並無持有外國護照。

被問及離任局長過去有何工作不夠理想或需補足之處，陳稱林世雄過去與自己及其團隊一直合作無間。就如何與拓展海外航權，以求提升三跑系統至最高容量的每小時102架次，陳美寶指最近優化內部機制，包括會加強調研，與機管局及各航空公司做好策略性部署，在確保提升航運樞紐地位下，發展新航權或在現行航權下擴展航點及航班，目標有序向往後年份加強航空運力。

陳美寶表示，本港海運發展面對嚴峻挑戰，將於明年上半年內成立香港海運發展局，廣納業界代表意見，為本港海運發展出謀獻策。至於規管的士及網約車，陳美寶稱會本著改革求變精神，推動的士行業革新，的士車隊將於明年陸續落地，並就網約車訂立新規管制度，明年制定立法建議。

陳美寶亦指近期拜訪內地不同城市的交通管理及城市規劃，參考其如何利用大數據及科技，以作實時交通管理，未來將推出交通運輸策略報告。她又以啟德綠色智慧運輸系統項目冀明年招標為例，冀助本港交通發展「追時間、追速度及追創新」。

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