運輸署：大欖隧道私家車分三時段收費涉長遠考慮　會視乎車流決定收費 (11:31)

梁世豪引述隧道公司年度報表稱，每架車平均要收15至18元隧道費才能收回成本。被問及收費可否進一步簡化，至只分繁忙時間及非繁忙時間，梁指，因一般時段的車流確實比非繁忙時段高，分三時段定價是為貼切交通的需求。至於早上繁忙時段設定比三隧時間早，他表示，因若駕駛人士從大西北出發，大概7時30分就經過大岸隧道，反之下午的繁忙時段沒有那麼繁重，故繁忙時間訂定時是為配合市民出行的習慣。

至於有坊間擔心，調整後大欖隧道會否與其餘兩條公路一樣擠塞，梁世豪指現時法律設調整機制，最頻繁可每半年視察一次交通，每次調整不超過正負3元，最多可有15元調整，認為機制可應付短期內改變。

另外，議員陳恒鑌在同一節目上指，預料2033年開通的11號幹線（元朗至北大嶼山段）將改寫新界西交通版圖，認為現時私家車一般時段收費30元，只是一個臨時收費，料幹線開通後政府會再檢討收費水平，長遠而言應該再減。