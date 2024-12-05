楊潤雄任內爭議多　離任後稱「天空海闊」　羅淑佩先後處理三隧分流、打擊濫用公屋 (12:09)

楊潤雄於特首李家超召開記者會時在facebook發文，稱「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」李家超見傳媒交代時未有直接交代換人原因，他僅指兩人多年來努力工作、服務社會，感謝他們的貢獻。

楊潤雄任內面對多項爭議。今年2月4日，美職球隊國際邁亞密訪港，大批市民買貴價門票冀一睹「球王」美斯風采，結果美斯未有出場，引發不滿，活動獲政府「M」品牌贊助，令楊潤雄亦受批評。至今年新一份《施政報告》，他亦因未完成《文化創意產業藍圖》而被特首李家超「點名」，最終楊於上月公布藍圖。根據今年3月其中香港民研的民調，楊潤雄支持度淨值為-18個百分點，是問責官員中最低，被評為「表現失敗」。

另外，楊潤雄在處理啟德郵輪碼頭交通安排上亦面對批評，新民黨議員葉劉淑儀曾稱「看不慣」楊潤雄企圖諉過碼頭營運商，指碼頭交通不足早有先例，只是政府沒汲取教訓，質疑楊潤雄及各旅遊事務專員這些年「有什麼貢獻」。

走馬上任文體旅遊局長的羅淑佩則已加入政府35年，曾於2010年至2016年出任旅遊事務副專員。她由2016年至2020年出任政制及內地事務局副秘書長，同年9月起出任運輸署長。羅出任運輸署署長期間，處理三隧分流及「易通行」安排，出任房屋署長後主理打擊濫用公屋。