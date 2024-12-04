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郵輪載4900名旅客周五抵港  政府採3項交通部署 (22:54)

啟德郵輪碼頭本周五（6日）再有大型郵輪停靠，為免現出現旅客下船後等車情況，文化體育及旅遊局昨日（3日）召開會議，加強統籌啟德郵輪碼頭未來數月接待母港大型郵輪的預備工作，並在本周五當時採取3項措施，包括新增巴士線及旅遊巴服務，疏導前往市區的旅客。

由上海出發的海洋光譜號，將載有約4900名旅客，於12月6日（周五）停靠啟德郵輪碼頭至當天下午。在未來兩個月，海洋光譜號會以香港作為季節性母港，共提供8個航次。

政府指，因應郵輪公司提供的落船安排及便利乘客前往不同目的地，郵輪碼頭交通服務將於6日早上七時至十時半的落船時間適當加強。措施包括：

 

（一）除了四條常規專營巴士路線及一條專線小巴路線外，新增額外兩條特快巴士路線，分別接駁啟德港鐵站和高鐵西九龍站（經尖沙咀）。專營巴士公司會按需要加強服務，並會調派更多設有行李架的巴士，接載攜帶行李的乘客。預計會有至少53個巴士班次投入服務；

 

（二）旅遊巴士營運商將提供免費及收費接駁巴士服務，預計會有至少38架次旅遊巴士投入服務；

 

（三）的士方面，當局指的士供應在繁忙時間、交更時段和惡劣天氣下可能不足，運輸署近期亦特別就郵輪靠港安排與的士業界聯繫溝通，亦會在大型郵輪抵達前進一步協助通知的士商會。如的士需求殷切，碼頭營運商將會視乎實際情況，向每部進入碼頭載客的士派發的石油氣優惠券金額增加至100元。

港府指，郵輪公司跟從文體旅局的建議，在船上向乘客及船上旅行團負責人查詢乘客落船後的安排，如計劃前往的目的地和是否已安排車輛接送，並將資訊交給碼頭營運商，以便適當調整交通服務。港府又指，一直為碼頭營運商接待郵輪的工作提供所需支援，指碼頭營運商需履行其職責，訂合適的交通計劃，並確保郵輪乘客人流管理迅速、便捷和有效率。

相關字詞﹕郵輪碼頭 海洋光譜號 文體旅局 編輯推介

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