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城大生十一暴動罪刑期上訴得直減刑3個月　官指原審向不同被告加刑考慮不一 (18:47)

2019年十一國慶，9名男女受審後被裁定在尖沙嘴警署一帶參與暴動等罪成，3人不服定罪提上訴，其中一名城大畢業男生亦就刑期上訴。上訴庭早前聽取陳辭後駁回3人定罪上訴，男生就刑期上訴得直。上訴庭今午（4日）頒判辭，指原審法官因男生管有鐵鎚及伸縮棍而加刑，惟同案被告管有的攻擊性武器亦可傷人卻無加刑，上訴庭看不見原審判刑有其他理由，將男生原本5年刑期下調至4年9個月。

申請人為城大畢業生何善航（判刑時22歲，下同）、律師樓文員方穎雯（28歲）、從事測量的雷健昌（32歲）。上訴由上訴法庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理。

針對定罪上訴，申請方指本案缺乏直接證據證明3名申請人置身現場，當時加士居道天橋下的示威者四散，他們不可能在一分鐘內在彌敦道近眾坊街堵路和縱火。不過上訴庭指出，暴動具有流動性，示威者且退且戰，並竭力嘗試把戰綫從天橋底移至眾坊街。誠如答辯方所說，一兩分鐘內放置鐵欄和零星縱火，「根本沒什麼難度可言」。

何善航另不服刑期上訴，指張官也沒對同樣攜有攻擊性武器的被告就暴動罪加刑3個月，卻因何攜有的鐵鎚及伸縮棍加刑3個月，屬不合理的判刑差別。

上訴庭指，張官因為何善航藏有伸縮棍及鐵鎚「可對他人身體造成嚴重的傷害」而加刑，但同案5名被告分別管有板手、彈射器和44顆彈珠、以及雷射筆亦可傷人，特別是張官在裁定一名被告管有的雷射筆是攻擊性武器，提到雷射光可傷害眼睛，該被告意圖用來傷人。由於上訴庭看不到張官區分判刑的理由，對何減刑3個月。

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