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黎智英案｜黎智英認曾主張制裁中國政府稱「愛國不愛黨」　有旁聽者庭上鼓掌被警查問 (18:28)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（4日）踏入第102日審訊，黎智英就著自己2020年6月接受的媒體訪問作供時，被辯方大狀問到當時是否愛（love）中國，黎自言愛中國的人和文化，但無法認同中共治下的中國。另外，庭上播出黎在自由亞洲電台的受訪片段時，疑有旁聽人士鼓掌，之後該人被警方查問。警方傳媒絡隊表示「冇特別嘢」，該人已獲放行。

辯方大律師關文渭今日就2020年6月、《港區國安法》實施前的事情向黎智英提問。黎就著與「徒弟」李兆富的WhatsApp信息作供時再次確認，當時主張制裁中國政府。

關文渭問到黎智英當時「愛中國嗎？」黎答謂：「這取決於你所指的中國是什麼。」關文渭遂問，當時黎愛作為政府（as a state）的中國嗎？黎稱，他愛中國的人和文化，但無法認同中共治下的中國。至於現時的心態，黎稱仍然喜歡中國，但不喜歡中國政府。

此外，辯方針對2020年6月黎智英在胡佛研究所接受的視像訪問提問。關文渭提到，黎在訪問表示「我必須戰鬥到最後一天」，問黎是否有意在違法下「戰鬥」。黎稱不會，「因為這是毫無意義的.....你做了犯法事就會被捕」，又說「It’s useless to fight for Hong Kong now, it’s beyond redemption.（現在為香港而戰已無濟於事，萬劫不復）」。關文渭聞言後提醒，他不會問及黎對香港現况的看法。

庭上另提及，黎同月接受自由亞洲電台訪問時表示，「我好耐已經決定咗唔諗後果，如果我每一件事，我諗後果，我都做唔到嘅」，並表明願入獄或犧牲性命。關文渭問及，若黎當時做的事情變成非法，黎會否繼續做下去。黎說不會。

關文渭追問，那為何黎要在訪問提及入獄。黎答謂：「我現時就在獄中。」此時法官李素蘭指出，「你只會因為犯法被收監」。黎回應說，「我不覺得自己做了任何犯法事，但已被囚禁4年」。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

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