黎智英案｜黎智英認曾主張制裁中國政府稱「愛國不愛黨」　有旁聽者庭上鼓掌被警查問 (18:28)

辯方大律師關文渭今日就2020年6月、《港區國安法》實施前的事情向黎智英提問。黎就著與「徒弟」李兆富的WhatsApp信息作供時再次確認,當時主張制裁中國政府。

關文渭問到黎智英當時「愛中國嗎?」黎答謂:「這取決於你所指的中國是什麼。」關文渭遂問,當時黎愛作為政府(as a state)的中國嗎?黎稱,他愛中國的人和文化,但無法認同中共治下的中國。至於現時的心態,黎稱仍然喜歡中國,但不喜歡中國政府。

此外,辯方針對2020年6月黎智英在胡佛研究所接受的視像訪問提問。關文渭提到,黎在訪問表示「我必須戰鬥到最後一天」,問黎是否有意在違法下「戰鬥」。黎稱不會,「因為這是毫無意義的.....你做了犯法事就會被捕」,又說「It’s useless to fight for Hong Kong now, it’s beyond redemption.(現在為香港而戰已無濟於事,萬劫不復)」。關文渭聞言後提醒,他不會問及黎對香港現况的看法。

庭上另提及,黎同月接受自由亞洲電台訪問時表示,「我好耐已經決定咗唔諗後果,如果我每一件事,我諗後果,我都做唔到嘅」,並表明願入獄或犧牲性命。關文渭問及,若黎當時做的事情變成非法,黎會否繼續做下去。黎說不會。

關文渭追問,那為何黎要在訪問提及入獄。黎答謂:「我現時就在獄中。」此時法官李素蘭指出,「你只會因為犯法被收監」。黎回應說,「我不覺得自己做了任何犯法事,但已被囚禁4年」。審訊明續。