瞞利益衝突收回佣近740萬　德昌集團前經理囚4年半 (16:48)

被告佘日榮（60歲）案發時為德昌集團前經理。法官陳慶偉判刑指，被告向德昌集團隱瞞利益衝突，收取逾739萬元「秘密利潤」，顯然濫用職權和違反誠信，不過無證據顯示德昌集團的利益受損，被告犯案手法不算複雜。

陳官稱，被告2015年接受德昌集團調查，至2022年被正式起訴，當中相隔7年；控方解釋需時索取法律意見，先後諮詢5名政府律師協助。陳官認為案件延誤無可避免，可能增加被告的心理負擔。針對兩項欺詐罪，陳官分別採納3年和6年監禁為量刑起點，被告獲三分一認罪扣減，考慮延誤和總刑期原則，判囚54個月。

案情指，被告當時為德昌集團挑選合適的電子零件供應商，被告的內地女友2010年成立益騰企業有限公司。從2010年至2016年間，德昌集團向益騰批出合共1379張採購訂單，涉及逾6900萬元。

2015年9月，德昌集團揭發被告和其女友持有益騰的權益，廉署接手調查。調查發現，被告從6900萬元貨款中，收取約739萬元報酬。被告從未申報和益騰的關係，違反德昌集團的既定政策。