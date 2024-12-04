蔡天鳳碎屍案｜兩人否認助死者前夫潛逃　准保釋至二月再審 (16:35)

本案被告為林舜(42歲，遊艇公司男職員)及潘巧賢(30歲，無業女子)。林舜於上一次聆訊時哽咽說他花光積蓄，欲申請當值律師代表，今日他由當值律師代表。控方開庭後交代，控方主要依賴3名警員作供，另外或需傳召多3至4名警員，當中一人負責交代蔡天鳳被殺碎屍案吸引媒體關注作為本案的案發背景，控方亦會於庭上播放2名被告的錄影會面，相關片段約3.5小時；辯方除了2名被告以外，沒有其他辯方證人。裁判官在2名被告表示不認罪後押後案件以待審訊。

控罪指，2名被告於2023年2月24日至25日期間之間在香港預期針對一名稱為Alex的男子有可能有相關的法律程序進行，或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀與一名稱為Ivy的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，以妨礙司法公正，即協助Alex緊急地及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。