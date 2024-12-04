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灣仔暴動案重審　警長供稱在水炮車內指揮射水　指當時逾千人聚集 (16:30)

涉2019年8.31灣仔暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀否認暴動罪，案件今日（4日）於區域法院繼續審訊。控方傳召案發時指揮「水炮車」的警署警長伍國雄作供，伍供稱當晚目睹逾千名示威者在軒尼詩道與馬師道一帶聚集，他曾指示隊員向示威者射水。辯方盤問伍，指當晚警方首次在港島動用「水炮車」，或令市民覺得「比較新鮮嘅事物」。惟伍稱不同意，指警方使用「水炮車」一事在當時已廣泛被報道，相信「係香港人都會知道」。案件明續審。

控方先傳召時任新界南總區應變大隊的主管、督察趙善俊作供。趙現為高級督察，並供稱當晚他帶隊向軒尼詩道推進，遇上示威者用鐳射筆照射警方及投擲汽油彈，於是警方先後展示旗幟作警告。辯方代表資深大律師潘熙盤問，指當時趙向示威者展示寫上「速離否則開槍」的旗幟，質疑警方使用武力準則，會否因為示威者不肯離開便開槍。趙表示，警方開槍須視乎對方的武力程度，該旗幟是針對較暴力的示威者，另提醒其他人可能開槍。

控方續傳召警署警長伍國雄作供。伍供稱，當晚他在「水炮車」內指揮車輛的行動，「水炮車」沿灣仔軒尼詩道由西往東一路掃蕩，在軒尼詩道與馬師道一帶遇上逾一千名示威者聚集。伍透過車上廣播警告示威者散開但不果，遂指示隊員向示威者發射催淚水及藍色水，以驅趕及方便辨識示威者的身份。及後「水炮車」繼續往銅鑼灣方向推進，被染上藍色水的示威者則交由地面部隊負責拘捕。

資深大律師潘熙盤問，稱當晚市民對於警方首次在港島動用「水炮車」而感覺新鮮。伍稱不同意，指警方早於同月25日開始在荃灣動用「水炮車」，連日內都有傳媒的廣泛報道，故相信市民知道「水炮車」的事。潘又問當時是否有記者佩戴「豬鼻」，惟伍稱難以核實記者的身份，只同意有疑似記者的人佩戴「豬鼻」。

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