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工展會下周六起維園舉行料130萬人次入場　信丁財兩旺 (16:02)

第58屆工展會將於下周六（14日）起，一連24天在灣仔維園舉行，場內將設11個展區，共420個展商參展，逾900個攤位。廠商會會長盧金榮表示，預計24日展期有130萬入場人次，營業額達10億元以上，形容會「丁財兩旺」。盧金榮表示，深圳居民周日恢復赴港「一簽多行」，相信會吸引更多旅客來港 ，大會加強相關宣傳，包括透過內地旅行社及跨境直通車合作派發免費門票、組織旅行團入場等，冀為本港零售市道引入更多「活水」。

今屆工展會特別推出「第58屆工展會•驚喜9重賞」活動，送出總值逾400萬元的獎賞和禮品，包括於開幕日向首180名入場人士安排免費入場及派發價值500元的「廠商會90周年免費福袋」；市民於12月14至28日在工展會社交平台留言祝賀廠商會，最具心思者即有機會贏取價值逾5.3萬元的雙人7天星馬泰豪華郵輪海景房套票；另設8名優異獎，每位可獲價值2388元的食神韜滔盤滿缽滿盆菜。

至於優惠方面，大會將分階段推出「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」3期優惠活動，搜羅逾500款低至「1折」及「1元」的精選產品，另亦會推出「廠商會90周年限量福袋」，以半價以下優惠出售。

另外，工展會首次推出「銀色消費優惠」，過百間參展商將為持有長者咭的入場人士額外提供至少5%的折扣優惠；亦於展會期間舉辦「溫馨盆菜宴」，招待100名長者並贈送購物現金劵。

工展會門票售價10元，於本月13日前網上購票可享8元優惠價。身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士；首2000名新登記工展會App會員；每日晚上7時起，均可免費入場。

中央贈港的一對大熊貓將於周日與市民見面。盧金榮表示，為推動大熊貓熱潮，場內將設遊戲，免費送出由廠商會聯乘「金茶王」的熊貓奶茶。

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