明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘56人破「太空油」工場檢值百萬元毒品　揭五名學生吸食「太空油」後精神異常 (16:10)

警方在11月1日至12月3日展開反毒品行動，拘捕39男17女，年齡介乎14至57歲，當中7人為21歲以下，5人屬學生，警方指他們被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，揭發有吸食「太空油」習慣。行動中檢獲「太空油」、其原材料依托咪酯及其他毒品，市值逾100萬元。

警方元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，行動中搗破一個「太空油」煙彈包裝工場、2個毒品儲存倉及3個售賣「太空油」煙彈非法賭場，檢獲1300粒懷疑「太空油」煙彈、約2公升懷疑液態依托咪酯、約120克懷疑依托咪酯粉末、約510克懷疑可卡因、約30克懷疑冰毒，約3克懷疑大麻，以及其他第一部毒藥。

反三合會行動組第一隊高級督察陳力豪表示，該「太空油」煙彈包裝工場位於天水圍私人住宅單位，內藏360粒「太空油」煙彈、約120克懷疑依托咪酯粉末、約100毫升懷疑液態依托咪酯。陳稱，不法分子以依托咪酯粉末混合香精油，製作液態依托咪酯，再用針筒打入煙彈殼，製成品經在網上或非法場所放售。警方在11月2日當場拘捕負責包裝男子（22及29歲），同日在元朗再拘捕1男1女主腦，其中兩名被捕人士已被起訴「管有第一部毒藥」，另外兩人獲准保釋。另外，警方亦在網上喬裝買家交易，成功拘捕3名年齡介乎40至43歲的男子，檢獲165粒「太空油」煙彈，3人已獲准保釋。

相關字詞﹕編輯推介 太空油

上 / 下一篇新聞