警拘56人破「太空油」工場檢值百萬元毒品　揭五名學生吸食「太空油」後精神異常 (16:10)

警方元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，行動中搗破一個「太空油」煙彈包裝工場、2個毒品儲存倉及3個售賣「太空油」煙彈非法賭場，檢獲1300粒懷疑「太空油」煙彈、約2公升懷疑液態依托咪酯、約120克懷疑依托咪酯粉末、約510克懷疑可卡因、約30克懷疑冰毒，約3克懷疑大麻，以及其他第一部毒藥。

反三合會行動組第一隊高級督察陳力豪表示，該「太空油」煙彈包裝工場位於天水圍私人住宅單位，內藏360粒「太空油」煙彈、約120克懷疑依托咪酯粉末、約100毫升懷疑液態依托咪酯。陳稱，不法分子以依托咪酯粉末混合香精油，製作液態依托咪酯，再用針筒打入煙彈殼，製成品經在網上或非法場所放售。警方在11月2日當場拘捕負責包裝男子（22及29歲），同日在元朗再拘捕1男1女主腦，其中兩名被捕人士已被起訴「管有第一部毒藥」，另外兩人獲准保釋。另外，警方亦在網上喬裝買家交易，成功拘捕3名年齡介乎40至43歲的男子，檢獲165粒「太空油」煙彈，3人已獲准保釋。