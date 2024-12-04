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黎智英案｜回看袁弓夷拍片響應「一人一信救香港」　黎稱或被袁利用 (15:09)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，案件今（4日）第102日審訊，辯方提到現被通緝的「香港議會」發起人袁弓夷拍片響應「一人一信救香港」計劃，請求美國撤資，片段在《蘋果》播出。黎確認事前袁曾聯絡他透露有此想法，指雖然如此，但未曾看過影片，現在看回覺得袁「太誇張」，承認疏忽。他又表示袁其後令他感到「不安」(uneasy)，認為袁想利用其人脈。

該影片5月29日至6月1日在《蘋果》播出，袁弓夷當中表示為「打贏呢場仗」，願意響應「一人一信救香港」，指香港已變成最大型的洗黑錢中心，要求美國投資者從香港撤資。辯方問影片發布前黎有否牽涉製作？黎否認稱他前先無看過影片，現在法庭上觀看，覺得袁太誇張，又指「我必須承認，這是我的疏忽」(I must admit, it is my oversight)。

黎直言不同意片中主張美國應撤資，因外資對於香港維持其國際金融中心地位很重要，此也是香港的價值，而袁聲言反修例示威中有人被強姦和殺害，是沒有根據的說法。辯方續展示黎與袁6月3日的信息，袁稱即將前往美國華盛頓為港求情，問黎有否任何建議和可否見面，同日黎應邀。黎稱他忘記飯局談了什麼，但指與袁接觸後感到不安，意識到袁想利用其人脈。

黎確認袁曾請他牽線主教榮休樞機陳日君，黎沒有照辦，又確認曾向時任社長張劍虹提及要提防袁弓夷。辯方問黎何以感不安，黎稱是累積的感覺，可能因為我看了他的影片，我覺得情況未至於如此極端。辯方提到黎早前稱無看過袁的影片，與他現時證供不一，李官提醒辯方正盤問黎，黎澄清他不記得自己有看過影片。

此外，黎智英另向張劍虹表示不用對《港區國安法》實施感害怕。黎解釋，他當時正跟張討論內地權鬥事宜，而他認為內地出現嚴重權鬥，相信《國安法》不會太嚴苛，但「事實證明我錯了」。

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