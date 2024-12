黎智英案｜回看袁弓夷拍片響應「一人一信救香港」　黎稱或被袁利用 (15:09)

該影片5月29日至6月1日在《蘋果》播出,袁弓夷當中表示為「打贏呢場仗」,願意響應「一人一信救香港」,指香港已變成最大型的洗黑錢中心,要求美國投資者從香港撤資。辯方問影片發布前黎有否牽涉製作?黎否認稱他前先無看過影片,現在法庭上觀看,覺得袁太誇張,又指「我必須承認,這是我的疏忽」(I must admit, it is my oversight)。

黎直言不同意片中主張美國應撤資,因外資對於香港維持其國際金融中心地位很重要,此也是香港的價值,而袁聲言反修例示威中有人被強姦和殺害,是沒有根據的說法。辯方續展示黎與袁6月3日的信息,袁稱即將前往美國華盛頓為港求情,問黎有否任何建議和可否見面,同日黎應邀。黎稱他忘記飯局談了什麼,但指與袁接觸後感到不安,意識到袁想利用其人脈。

黎確認袁曾請他牽線主教榮休樞機陳日君,黎沒有照辦,又確認曾向時任社長張劍虹提及要提防袁弓夷。辯方問黎何以感不安,黎稱是累積的感覺,可能因為我看了他的影片,我覺得情況未至於如此極端。辯方提到黎早前稱無看過袁的影片,與他現時證供不一,李官提醒辯方正盤問黎,黎澄清他不記得自己有看過影片。

此外,黎智英另向張劍虹表示不用對《港區國安法》實施感害怕。黎解釋,他當時正跟張討論內地權鬥事宜,而他認為內地出現嚴重權鬥,相信《國安法》不會太嚴苛,但「事實證明我錯了」。