考評局早前揭有人偽造DSE成績　蔡若蓮：DSE證書具多重防偽　考評局可助核證 (14:56)

當局指，據了解在本地專上院校方面，由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。

參與的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

至於文憑試方面，考評局會密切留意有關情況，並研究開發電子化成績核證方案的可行性，以提升服務效率。教育局指，會密切留意上述學歷認證平台的應用和發展情況，適時探討建立更全面的認證平台的可行性。