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考評局早前揭有人偽造DSE成績　蔡若蓮：DSE證書具多重防偽　考評局可助核證 (14:56)

澳門科技大學上月發現24人持虛假香港中學文憑試（DSE）成績報讀和註冊入學。教育局早前證實考評局接獲1宗由非本地大專院校就學生所持文憑試成績的查詢，經核證後發現涉案學生的文憑試成績屬於偽造。教育局長蔡若蓮今（4日）書面回覆立法會教育界議員朱國強稱，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書與成績證明函件等文件，都具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張及微縮印刷技術打印的字樣等。她又指，考評局一直為考生、大專院校與僱主等提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。

當局指，據了解在本地專上院校方面，由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。

參與的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

至於文憑試方面，考評局會密切留意有關情況，並研究開發電子化成績核證方案的可行性，以提升服務效率。教育局指，會密切留意上述學歷認證平台的應用和發展情況，適時探討建立更全面的認證平台的可行性。

相關字詞﹕編輯推介 教育局 考評局

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