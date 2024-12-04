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政府檢討交通意外援助擬削病假上限　調整援助金額冀「量入為出」 (14:08)

警方早前連同社署搗破詐騙交通意外援助的犯罪集團，拘捕275人，涉款金額1400萬。勞工福利局長孫玉菡今日（4日）於立法會表示，政府將在年內檢討交通意外援助計劃的申請資格及援助範圍，並提交立法會，現時檢討方向包括削減可申請的病假天數上限、簡化補助項目，另將「量入為出」調整援助金額。

孫玉菡指出，現時交通意外可申請最多180日病假，且可獲補助的項目繁多，舉例受傷、無法上班均可獲補助，當局已在考慮調低可申請的病假天數，降幅待定，另會整理並簡化可獲補助的項目。此外，孫解釋稱，因意外援助金主要源自駕照、車牌續期時的收費，當局亦會考慮根據收入「計下俾幾多援助」。

有議員擔憂計劃不考量申請者財政狀况、事故責任劃分會助長詐騙行為。孫玉菡回應指，交通意外傷亡援助計劃是福利措施，目的是向有需要人士迅速提供經濟援助，毋需按受助人經濟狀况及在事故中的責任劃分。對於有偽造醫生紙的情况，有議員問及是否會對涉事醫療機構「釘牌」，孫玉菡則表示，參考近期詐騙案情，涉案醫生並不知情，強調若有醫生知情，將由醫委會按醫療失德行為處理。至於是否會採用人工智能（AI）、一體化平台等科技手段優化審核流程，孫玉菡表示，現時每宗申請都需要面見，用AI或不合適，建立警方、社署與醫院的一體化平台方便查驗亦需考量私隱問題。

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