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李家超憲法日提發揮一國兩制優勢　鄭雁雄：香港不能「一廂情願做好人」　須堅持護國安 (12:46)

特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄今日（4日）出席「國家憲法日」座談會，今年憲法日座談會主題為「憲法與進一步全面深化改革」的。李家超指出，全面深化改革與全面法治要「雙輪驅動、協調推進」，又表示要加強憲法教育，憲法、基本法共同構成特區憲制基礎。鄭雁雄則表示，本港不能「好了傷疤忘了痛」，也不能「一廂情願做好人」，要堅持維護國家安全，推進依法治港，香港的改革創新才有足夠「底氣」。

李家超提及，法律要因應改革與時俱進，為改革提供制度保障，同時憲法是母法，每個立法環節都要「把好憲法關」，他又提及，全面深化改革應堅持憲法作為根本法的地位，維護其規定、原則及精神可確保改革方向正確。李家超強調要加強憲法教育，稱只有全民充分理解憲法的內容和精神，才能在社會上形成尊重及遵守法律的氛圍，令改革處於法治軌道上。李家超重申三中全會提出的300多項改革措施中，多項與本港息息相關，主軸是本港要發揮好一國兩制制度優勢，本港在國家改革開放的地位不可替代，本港要繼續發揮超級聯絡人、增值人角色。

鄭雁雄則指，世界疫情「疤痕效應」尚未癒合、地緣政治動蕩加劇、經濟全球化遭遇逆流，本港發展的外部環境面臨諸多不利因素，但在中央支持、特區政府引導及社會各界的共同努力下，社會大局保持穩定、經濟社會發亦現可喜變化，惟本港「絕不能好了傷疤忘了痛，也不能一廂情願做好人」。他強調只有維護憲法、基本法確定的特別行政區限制和秩序，並堅持維護國家安全、推進依法治港，香港的改革創新才有足夠底氣，亦只有以改革創新精神，不斷健全和完善特區別行政區法律體系，香港的法治才能與時俱進。

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