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上水公屋地盤七旬男工亡　房署指無證據顯示涉工業意外 (13:53)

昨日（3日）下午5時，一名70歲姓蘇男工人在上水嘉富坊一地盤工作期間暈倒，送院不治。房屋署回覆本報查詢表示，涉事地盤為上水第4及30區公營房屋發展計劃第2號地盤，承建商瑞安承建有限公司已展開調查，經初步了解，事件並無證據顯示涉及工程作業時相關的工業意外，調查將會多方面進行，包括工人的健康問題等。

署方表示，有關地盤現正進行上蓋工程，據了解，事故發生於約下午5時，一名搭棚工人在離開地盤時於出入口附近暈倒，地盤人員立即召喚救護車，將失去意識的工人緊急送往北區醫院救治。

房屋署表示，十分關注事故，並向死者的家屬致以深切慰問，將全力配合勞工處及警方的調查工作。房屋署和承建商將與死者家人會面，承建商亦會提交詳細的調查報告，以及提出加強職安健管理的措施。此外，房屋署亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的協助。

蘇姓事主與太太育有兩仔一女，均已成年，其中兩人已遷出。兩夫妻與細仔一家四口於長青邨居住。蘇太表示，兩夫妻與細仔一家四口居於上址，自己婚後已外出工作，因經常頭暈，收入主要來自丈夫。他表示，丈夫從事棚架工作約50年，生前沒有儲蓄習慣，而且喜愛打麻將，「可能他輸錢，咁無辦法，又要還錢畀人，自己又要洗咁咪搏命出去做嘢。」她透露丈夫上月工作多日，「淨係星期日休息」，而每日長早上6時出門，外出工作，至傍晚6時才返家，工作時間長。

蘇太指，她曾勸丈夫小心身體，減少上班日數，直言：「我隨時都可以慳」，惟因兒子一家四口同住單位，水費等生活開支增加，故丈夫努力賺錢，曾稱：「我做得到就做」。她透露，丈夫有脊骨勞損，患高血壓而且不時頭暈，「日日都食一粒血壓丸」，過往亦向她透露有「心口痛」。

蘇太指，她平日中午會致電丈夫，惟憶述指，昨日看電視劇入神，未有為意，「到1點半又驚打畀佢開緊工，如果突然聽個電話又驚佢跌落嚟」，故未有與對方聯絡，至傍晚時分就收到子女電話，着她馬上到醫院，「老竇撼到下巴，入咗醫院」，於是她即搭的士到醫院了解，「我當時去到醫院都緊張」，惟其後獲悉其死訊，其同事曾到醫院，但公司負責人卻未有到場。家屬曾查看閉路電視了解事發經過，她又引述丈夫同事稱，「當時佢喺（工地）洗緊手，唔知點解行咗出去，之後行行下成個跌咗喺到。」

相關字詞﹕編輯推介 房屋署

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