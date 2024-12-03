調查指上學年僅7.4%中小學生運動時數達世衛標準　指學童疫情時養成習慣少運動 (19:24)

領導研究的港大兒童及青少年科臨牀教授葉柏強說，研究反映提升本港學童體能活動量的進度停滯不前。他表示，疫後復課，學校及學生忙於應付考試，犧牲做運動的時間，且部分學童在疫情期間養成了不做運動的習慣，部分人更上網成癮，希望社會關注。

港大兒童及青少年科學系聯同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，自2019年起研究中小學生的體能活動量，透過讓參與學生連續佩戴運動手帶七天，追蹤他們的運動及生活習慣。團隊指，2023/24年度參與人數大幅上升，共有1072人參加。

研究亦發現，中學生比小學生體能活動量不足的情况更為嚴峻，男女中學生的達標率分別只有3.8%及2.7%，遠低於小學生的達標率（11.7%）。另外，女生的達標率繼續比男生低，當中男小學生的達標率為19.6%，比女生（6.1%）多3倍。

周大福企業的慈善平台、凝動香港體育基金、港大團隊亦推出網上計算器「動量儀」，向學童提供運動建議。團隊亦會連同學校、企業、家長推出不同計劃，期望5年內將達標率提升一倍至16%。