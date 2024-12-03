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海洋公園水上樂園上年度蝕兩億　田北辰斥欠交代　籲康文署接管 (19:23)

海洋公園早前公布上年度業績，虧損約7160萬元。海洋公園主席龐建貽出席立法會經濟發展事務委員會時，在實政圓桌議員田北辰屢次追問下承認，園區水上樂園上年度虧蝕逾2億元。龐建貽解釋，水上樂園只營運兩年，仍處「成長階段」，在夏季亦受歡迎，但水上樂園於10月中因應踏入冬季而開始關閉，營運則較困難。

田北辰指，海洋公園上年度「經營虧損」約2.9億，與政府的2.8億資助數額相若，「只不過是要來抵消水上樂園每年2億多的虧蝕」。田認為在2026年政府停止資助海洋公園後，即使「熊貓經濟」如何奏效，亦難以每年帶來相若的盈利。他又批評海洋公園未有主動向議員交代水上樂園虧損情况，龐建貽在田屢次追問下承認，水上樂園去年虧蝕超過2億元。

田北辰指，若不計水上樂園，海洋公園其餘項目已接近收支平衡，而且當年海洋公園亦因興建水上樂園而嚴重超支，以至要向政府借貸54億元，認為如今若要海洋公園繼續「揹起」水上樂園，日後缺乏政府資助時，園區將難以生存，若立法會繼續撥款資助，目的將不再只為保育，而是填水上樂園的「氹」，稱「不如由政府康文署正式接管水上樂園？畢竟是水上康樂活動，與保育關係不大，跟游泳池差不多，亦可以減少園區借貸。」委員會主席葉劉淑儀亦關注水上樂園的前景，指「10月現時都好熱」，質疑海洋公園為何在10月中就安排水上樂園休館。

文體旅局長楊潤雄稱，參考海洋公園過去兩三年的運作，水上樂園人流及收入都與起初預估「有距離」，當局將評估情况決定下一步行動。至於10月中季節性休館，楊稱是參考過去數據，「過去年份咩月份（人流）開始跌」而定出。海洋公園行政總裁黃嗣輝補充，選擇10月中是因可安排人手改為協助「哈囉喂」活動，計算過後認為有關處理方式更好。

經民聯陸瀚民關注，海洋公園會否開拓其他商業營運方式以「開源」。他指香港戶外場地經常「爭崩頭」，關注政府會否將園區戶外部分租予盛事營辦商以增加收入，或者參考西九文化區以物業發展補貼開支。楊潤雄稱，長遠安排園區土地作其他用途涉及原則及政策問題，暫未有計劃讓園區作物業發展，又指觀察到海園兩年來的商業運作及財務安排，並對此有信心，對於未來如何再提供更多幫助，當局需再研究。

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