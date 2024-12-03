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海關搗兩個私煙倉庫　檢值億元私煙拘五男 (18:58)

海關日前偵破兩宗大型私煙案，搗破一個位於天水圍的物流倉庫，以及一個位於元朗新田的非法製成煙草儲存倉，檢獲約1500萬支未完稅香煙及約7.8公噸非法製成煙草，值約一億港元，並拘捕5名男子，包括一名貨車司機、一名倉庫負責人及3名搬運煙草的工人。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，海關11月30日突擊搜查一個位於天水圍的物流倉庫，於該倉庫發現一批由馬來西亞、經香港轉口到澳洲的貨物，打開檢查發現內藏約500萬支未完稅香煙。

另外，昨日（2日）海關於葵涌貨櫃碼頭截查一個於泰國抵港、報稱載有雜貨的40尺貨櫃，經檢查，海關於貨櫃檢獲約1000萬支未完稅香煙，一名63歲男貨車司機隨即被捕。海關展開監控遞送行動，同日晚上追蹤到元朗新田，搗破一個佔地約一萬平方尺的非法製成煙草儲存倉，檢獲約7.8公噸非法製成煙草。行動中，海關再拘捕4男，包括1名倉庫負責人及3名有份搬運煙草的工人，他們介乎32至40歲。

林威杰指，在行動中檢獲的私煙中，有700萬支是「白牌煙」，佔入口私煙總數7成，其餘是傳統私煙。海關相信這批入口煙供應本地市場，今次行動成功搗破白牌煙、私煙及非法煙草流入香港。林說，就轉口私煙案件，海關稍後會將調查資料交給海外執法部門，並會繼續調查涉案私煙的來源和去向。海關呼籲市民勿買異常便宜、來歷不明的煙草。

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