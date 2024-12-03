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黎智英案｜認受訪時主張制裁提出國安法官員　黎智英：2020年制裁傷害不夠深 (17:53)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案下午續審，辯方圍繞2020年5月底《國安法》生效前的事情提問，黎承認接受訪問時主張制裁貪污的中國官員，有感凍結貪污官員銀行戶口為最有效制裁方式。黎另在Twitter帖文中再次提及此事，黎庭上解釋因該些官員正是提出《國安法》的人。

辯方展示5月22日黎與時任社長張劍虹的對話，黎引述他向助手Mark Simon提到，若向時任美國總統特朗普寄送實體郵件，以執行〈一人一信救香港〉計劃，需花上一個月，李兆富建議在Twitter帖文中標註特朗普，讀者只需在信件簽署並拍下照片，寄給《蘋果》代為處理。黎庭上稱做法最終無實行，不記得有從讀者收到信件的照片，他個人較偏好寄送實體郵件，認為較戲劇化。

黎5月26日接受《霍士財經網》訪問時提出制裁中國官員、凍結貪污中國官員的銀行戶口，以及停止向中國輸出科技等。辯方問黎智英是否主張制裁該些官員？黎同意。辯方再問，停止向中國輸出科技是否敵對行動？黎指有關行動屬制裁，不是敵對行動。

之後辯方展示同日黎智英跟張劍虹的通訊，當中提及黎「期望」出現更嚴厲的制裁。黎智英供稱，他是「希望」出現更嚴厲制裁，形容當時的制裁措施傷害不夠深（does not bite）。

庭上另展示27日美軍前副參謀長Jack Keane向黎發送標題為〈U.S. Weights Sanctions on China Officials, Firms Over Hong Kong〉，黎回應「最有效的方法是凍結銀行戶口」。黎稱忘記此文章是否其Twitter帖文素材之一，辯方問是否可視為黎對Jack Keane的直接請求，黎否認，表示他只是回覆電郵內容。審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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