警掃毒拘99人包括一名中一生　搗破「太空油」加工集團 (16:49)

毒品調查科(行動)警司譚威信表示，警方在11月24至30日展開拘捕行動，99名被捕人中有12人為21歲以下，當中5人為學生。行動中亦檢獲約60公斤不同種類的毒品，包括逾20公斤可卡因、約14公斤冰毒、逾20公斤大麻、414枝大麻油等。他稱探員喬裝買家執行8個卧底行動，當中包括搗破一個兩層架構販毒集團，指集團操控一個土瓜灣製毒工場，以及3個毒品儲存倉及包裝分銷中心，分別位處大角嘴、青衣及打鼓嶺，8名年齡介乎22至48歲的骨幹成員涉案被捕，分別負責太空油加工、毒品儲存及派送，8人已被檢控，於11月29日至12月2日提堂。

警方毒品調查科高級警司陳江明表示，太空油電子煙價錢約100至800元，視乎依托咪酯份量，今年首10個月偵破約90宗相關案件，拘捕132人，其中9人屬21歲或以下，檢獲8公斤依托咪酯粉末，較去年8宗案件拘捕9人及檢獲600克依托咪酯粉末大幅增加。警方近來亦接獲學校舉報，有人攜帶懷疑依托咪酯或大麻回校。

青協「青年違法防治中心」督導主任、註冊社工梁兆騏表示，機構今年6月起協助逾70個吸食太空油個案，較去年零星兩個個案增加。他說青少年大多輕視太空油禍害，視之「社交毒品」，因好奇或跟風嘗試，其價格亦較便宜，容易收藏，煙彈無色無味，令青少年以為不易被發現，在家中、娛樂場所，甚至公園、學校、屋村後樓梯等公眾地方吸食。他稱，青少年認為吸食太空油感覺「快上快落」，反應來得快及強烈，有機會想追求毒品帶來的效果而再吸食，部分人過往每日吸食1至2粒電子煙煙彈，上癮後每日要吸食5至6粒煙彈，其副作用亦嚴重，吸食者會顫抖、失去控制身體能力，有人因而掉下樓梯受傷送院或跌出馬路，吸食者亦容易情緒波動，有個案因而在校內打人。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，如遇吸食太空油者已無法站立或坐不隱，建議協助求醫，由於其神智未必清醒，並不建議喝水，否則有機會「濁親」。他續指，對方有機會在救護車到達前已「回復正常」，或會拒絕求醫，故最好勸導對方尋求協助，戒除上癮情况。