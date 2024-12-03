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涉披露求助人資料　時任醫委會委員律師上訴得直當庭釋放 (14:52)

65歲事務律師劉慧兒涉於出任醫委會業外委員期間，披露一名醫委會求助人的資料，並接觸該求助人為其事務律師生意牟利，涉及逾58萬元律師費。劉去年被裁定一項「藉公職作出不當行為」罪成，被判監兩年半。及後劉不服定罪及判刑，向高院提出上訴。上訴庭今日（3日）開庭審理，上訴方提出劉為病人福祉才披露其資料，故其行為的嚴重性不足以達至罪行所需元素，律政司一方反對相關說法。3名法官聽罷雙方陳辭後，裁定推翻劉的定罪，撤銷判刑，劉獲當庭釋放。

上訴人劉慧兒獲悉裁決結果一刻喜極而泣，步出犯人欄後與親友相擁。翻查律師會網上資料，劉目前不在律師名冊內。

上訴方陳辭指，涉案罪行元素需要劉的「不當行為」具有嚴重性，惟案發時劉因為病人的福祉才向社協幹事彭鴻昌披露該病人資料，由彭安排劉與病人的首次會面，劉以義工身份出席及給予意見，其行為的嚴重性不足以達至罪行所需元素，故原審法官的裁決犯錯。惟律政司指劉向第三方披露病人資料是違反資料保密性，屬於嚴重的不當行為。上訴方則指，病人本身不介意其資料被披露，並指劉當時身份已非公職。

3名上訴庭法官聽罷雙方陳辭後，裁定劉上訴得直，推翻定罪及撤銷判刑，另批准劉獲得訟費，並指將於半年內頒下書面判辭以交代裁決理由。

控方在審訊中的案情指，一名病人於2015年向醫委會投訴一名醫生涉嫌專業失德，其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會(偵委會)跟進。劉於2017年在審議該宗投訴前閱覽個案資料，包括該病人的聯絡資料，同月向偵委會申請避席，並向社協幹事彭鴻昌披露該病人資料。在後者安排下，被告接着一個月與該病人會面，對方其後聘用被告，代表他向該醫生提出民事申索。

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