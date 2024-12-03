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黎智英案｜黎供稱一人一信構思源自張志偉　否認美國是「主子」 (14:57)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（3日）踏入第101日審訊。黎智英供稱，《蘋果》在2020年5月發起〈一人一信救香港〉計劃，旨在阻止《港區國安法》實施。黎稱計畫構思來自本案中無被起訴的時任動新聞總監張志偉，又指時任副社長陳沛敏和社長張劍虹均不贊同此計畫，但最終仍成功發起，「因為我是老闆」。另外，庭上提到，2019年一篇《文匯報》報道形容黎「為其美國主子說話」，黎否認美國是他的主子。

陳沛敏早前供稱，2020年有傳人大常委將就《國安法》立法，黎智英同年5月23日提出〈一人一信救香港〉的主意，翌日《蘋果》以頭版發布計劃內容，陳直言「唔係好認同」做法。

就〈一人一信救香港〉計畫，黎供稱當時希望做任何可做的事阻止《國安法》立法，因法例對香港有破壞性，但知道陳沛敏和張劍虹都不同意計劃。辯方問有否任何員工支持他，黎稱提出計畫的員工一定支持他，而該人是時任動新聞總監張志偉。

另一方面，法官李素蘭今早主動提及黎智英2019年9月30日在《華盛頓郵報》發表的文章〈即使在中國，也有自由的希望〉，指當中提及「China implotion（中國內爆）」，問黎是否在文中指出，若中國經濟「內爆」，中共便會「內爆」？黎表示，中共的認受性建基於經濟增長，若中國經濟「內爆」，會拖垮中共認受性，並可能招致習近平下台，但只屬臆測。

之後李官再指，黎智英早前供稱，2020年1月在台灣跟「攬炒巴」劉祖廸見面時，才首次聽到「支爆」概念；黎確認，他2020年1月才在劉口中耳聞「支爆」一詞，但此前已聽過「中國內爆」，並就此撰文。

此外，據辯方展示的資料，黎智英2020年5月在《紐約時報》發表〈我的推文真的威脅中國國家嗎？〉一文，黎在文中表明希望美國不會「完全解除」香港的特別地位。就上述文章，黎供稱當時美國推行的措施會損害本港國際貿易中心地位，削弱本港價值，「我們對中國的價值越小，我們就越容易受到干預」。

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