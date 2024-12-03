明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大社區藥房成立　目標訓練藥劑師及開展藥物管理科研改善用藥 (13:33)

香港大學醫學院上月中成立「香港大學社區藥房」，是全港首間大學社區藥房。港大社區藥房現時提供藥物諮詢和覆配藥物服務，港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基說，港大社區藥房成立主要目的是為訓練社區藥劑師，以及展開藥物管理相關科研，改善病人用藥。

新一份《施政報告》提出2026年底推出社區藥房計劃。港大社區藥房於上月初開放公眾使用，提供免費藥物諮詢服務，病人亦可購買藥物或憑醫生處方自費覆配藥物。

黃志基表示，現時醫藥愈趨專業，不同專科有不同藥物，醫生一般會注重自己專科範疇，而社區藥劑師則可幫助病人管理藥物，例如向病人解釋不同藥物的功效、副作用和服用方法等，有需要時可建議整合藥單，讓病人下次覆診時向醫生提出。他說不少病人用藥依從不好，例如會不服藥、不準時服用等，藥劑師亦可發揮作用，加強依從程度。

港大社區藥房會提供傷風感冒等輕症疾病諮詢，黃志基說是為病人提供選擇，而藥劑師會懂得分辨病人病情是否需要醫生跟進，抑或可服用簡單收鼻水藥物處理。不過，他指本港未有醫生與藥劑師相互轉介制度，即使藥劑師可「寫紙」轉介病人，但轉介至何處、何等專科等具體後續流程則未有明確準則，知悉基層醫療署將制定有關轉介制度，加強社區醫療跨專業支援。

科研方面，黃志基舉例說，將展開試驗不同過度活躍（ADHD）藥物的效用，會透過港大社區藥房採購和分發藥物。另外，亦會與不同專科針對腦癇症、心衰竭等藥物，如何監督病人在社區用藥。志基期望，港大社區藥房的經驗可以分享給全港不同藥房，長遠令香港病人收益。

相關字詞﹕編輯推介 香港大學

上 / 下一篇新聞