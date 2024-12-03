港大社區藥房成立　目標訓練藥劑師及開展藥物管理科研改善用藥 (13:33)

新一份《施政報告》提出2026年底推出社區藥房計劃。港大社區藥房於上月初開放公眾使用，提供免費藥物諮詢服務，病人亦可購買藥物或憑醫生處方自費覆配藥物。

黃志基表示，現時醫藥愈趨專業，不同專科有不同藥物，醫生一般會注重自己專科範疇，而社區藥劑師則可幫助病人管理藥物，例如向病人解釋不同藥物的功效、副作用和服用方法等，有需要時可建議整合藥單，讓病人下次覆診時向醫生提出。他說不少病人用藥依從不好，例如會不服藥、不準時服用等，藥劑師亦可發揮作用，加強依從程度。

港大社區藥房會提供傷風感冒等輕症疾病諮詢，黃志基說是為病人提供選擇，而藥劑師會懂得分辨病人病情是否需要醫生跟進，抑或可服用簡單收鼻水藥物處理。不過，他指本港未有醫生與藥劑師相互轉介制度，即使藥劑師可「寫紙」轉介病人，但轉介至何處、何等專科等具體後續流程則未有明確準則，知悉基層醫療署將制定有關轉介制度，加強社區醫療跨專業支援。

科研方面，黃志基舉例說，將展開試驗不同過度活躍（ADHD）藥物的效用，會透過港大社區藥房採購和分發藥物。另外，亦會與不同專科針對腦癇症、心衰竭等藥物，如何監督病人在社區用藥。志基期望，港大社區藥房的經驗可以分享給全港不同藥房，長遠令香港病人收益。