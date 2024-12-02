黎智英案︱以核武喻美國「道德權威」　黎智英稱希望外國譴責中國 (17:41)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（2日）踏入第100日審訊。黎智英就著自己2019年7月於一個美國智庫發表的言論供稱，他希望美國運用「道德權威」與中國戰鬥，並確認在文中以核武比喻「道德權威」。法官關注黎為何要以核武比喻「道德權威」，黎回應稱，「若我以其他武器作比喻，你也會問同樣的問題」，重申核武只是比喻。另外，2020年6月，黎出席台灣節目「鄉民來衝康」時稱，希望美國等外國勢力影響香港，黎解釋，他的意思是希望外國譴責（censure）中國。
辯方下午圍繞黎智英在外地媒體和智庫發表的文章和言論提問。據辯方展示的資料，黎智英2019年7月10日在「保衛民主基金會」的活動，談及中國和美國發生冷戰，並著美國人「運用你的道德權威（moral authority）在戰爭取勝，因為他們什麼都沒有......就好像不帶任何武器上戰場，而你卻擁有核武。你可以在一分鐘內終結（finish）他們」。
就著上述言論，黎智英解釋，當時中國正跟美國特朗普政府形成冷戰，但該冷戰「是價值之爭而非武器之爭」。黎同時說，他希望美國運用「道德權威」與中國戰鬥（fight），又提到行公義等中國沒有的特質，構成「道德權威」。
法官杜麗冰關注，為何「道德權威」可以在一分鐘內「終結」中國？黎稱當時是以誇張手法表達「道德權威」的效果，「可能我說得太誇張了」。之後黎智英在辯方大狀關文渭詢問下補充，他當時是以核武比喻「道德權威」。
另外，根據辯方展示的資料，2019年9月30日，黎智英在《華盛頓郵報》發表標題為〈即使在中國，也有自由的希望〉的文章。黎供稱，他無在文章提倡中國與美國發生貿易戰，因文章發表時，中美貿易戰已展開，但承認在文章主張改變中國，冀中國跟「國際核心價值體系」接軌。法官李運騰關注，黎智英在文章談及「China implotion（中國內爆）」，問黎撰寫該文前，有否跟人談及此概念；黎說沒有。審訊明續。