黎智英案︱以核武喻美國「道德權威」　黎智英稱希望外國譴責中國 (17:41)

辯方下午圍繞黎智英在外地媒體和智庫發表的文章和言論提問。據辯方展示的資料，黎智英2019年7月10日在「保衛民主基金會」的活動，談及中國和美國發生冷戰，並著美國人「運用你的道德權威（moral authority）在戰爭取勝，因為他們什麼都沒有......就好像不帶任何武器上戰場，而你卻擁有核武。你可以在一分鐘內終結（finish）他們」。

就著上述言論，黎智英解釋，當時中國正跟美國特朗普政府形成冷戰，但該冷戰「是價值之爭而非武器之爭」。黎同時說，他希望美國運用「道德權威」與中國戰鬥（fight），又提到行公義等中國沒有的特質，構成「道德權威」。

法官杜麗冰關注，為何「道德權威」可以在一分鐘內「終結」中國？黎稱當時是以誇張手法表達「道德權威」的效果，「可能我說得太誇張了」。之後黎智英在辯方大狀關文渭詢問下補充，他當時是以核武比喻「道德權威」。

另外，根據辯方展示的資料，2019年9月30日，黎智英在《華盛頓郵報》發表標題為〈即使在中國，也有自由的希望〉的文章。黎供稱，他無在文章提倡中國與美國發生貿易戰，因文章發表時，中美貿易戰已展開，但承認在文章主張改變中國，冀中國跟「國際核心價值體系」接軌。法官李運騰關注，黎智英在文章談及「China implotion（中國內爆）」，問黎撰寫該文前，有否跟人談及此概念；黎說沒有。審訊明續。