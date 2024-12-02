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修樹工升降台意外亡死因研訊　同案受傷技工認未知升降台負重量 (17:36)

康文署女技工在西營盤水街葺剪樹木時，她所在的升降台吊臂折斷墜下，送院不治，死因研訊今（2日）重新就事件展開研訊。事發時同在升降台、事後受傷的男技工供稱，事主負責操作升降台和修剪樹枝，其間升降台突然下墮，事主上半身離開升降台範圍。事主長子提問下，技工確認上司曾提及工作安全風險，例如注意修剪的樹木不應過重，但承認不知樹木實際重量，只是估算，亦不知升降台負重量。

事主曾賽茹（終年55歲）於2021年8月18日剪樹時連同升降台墮下身亡。研訊不設陪審團，康文署及機電署列作有利害關係方；事主丈夫和兩名兒子有出席，無律師代表。研訊今年4月曾開展，惟因事主家屬擬聘請律師，死因裁判官林希維遂將案押後至今日重新研訊，重召所有證人。據悉，家屬申請法援被拒，事主長子劉鎧華向本報表示，衡量經濟狀况後，決定自行代表。

劉鎧華作供確認母親從內地來港定居，有運動如遠足等習慣。與事主同屬港島西樹木組的男技工陳晚敬作供確認，事發當日早上與事主佩戴頭盔、護目鏡等裝備及扣妥安全帶後，登上工程車升降台修剪樹木，升降台離地6至8米。陳稱事主站在升降台左側，負責鋸樹和控制升降台，並會將鋸斷的樹枝交給右側的陳，陳再拋落地面。

其後升降台突然下墜，他感覺很大撞擊力，胸口劇痛、呼吸困難，並看到事主的下半身在升降台，其上半身則不在升降台範圍。陳用手向隨後到場的救護員示意他有意識，他6條肋骨斷裂，入院後方知事主不治。陳作供期間事主丈夫兩度打斷，激動謂陳説假口供，林官遂請丈夫離開法庭。

技工蕭祖沛指，當日約9時半，升降台伸展吊臂突然彎曲並發出大撞擊聲響，同事呼叫事主和陳的名稱，僅陳有回應，同事從附近店鋪借來木梯爬上升降台。高級技工蔡文雄稱，事發後他與同事嘗試扶事主和陳返回地面但失敗，需待消防員到場剪斷安全帶。研訊明續。

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