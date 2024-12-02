【附展出地點及時間】2500隻大熊貓雕塑亮相機場　本周六起星光大道展出 (16:33)

活動主辦單位ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）指，難估計參觀人次，至於能否促進熊貓經濟，是次是初步嘗試，他們的責任是「做一個好的展覽帶給觀眾」。

活動獲文體旅局及旅發局支持，大熊貓雕塑周六起，將先後在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出，亦有四場公眾展覽。PANDA GO也以香港熊貓家族為靈感，特別設計六款本港專屬的《熊貓香港親友會》角色。

ARR曾在10年前策劃成都「I AM HERE」巨型大熊貓裝置，同年亦策劃《1600 熊貓香港遊•創意 X保育展》，由本港出發並於全球多個城市巡迴展出，ARR指其後會將親友會角色的IP「送給香港」，不同機構亦將角色融入不同場景，以共同文化及旅遊，並冀帶動商機；是次涉及商業活動產生的版權費，將全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途。

展出時間

星光大道/12月7日及8日/早上11時至晚上8時

昂坪360/12月14日及15日/早上11時至下午5時

海洋公園/12月21日及22時/早上10時至晚上7時

中山公園/12月25及26日/早上11時至晚上8時

除活動主辦單位ARR創辦人林樹鑫，文體旅局長楊潤雄、常任秘書長沈鳳君、旅發局主席彭耀佳、旅遊事務專員張馮泳萍，以及藝人古天樂及佘詩曼等亦出席歡迎儀式。

林樹鑫指，去年ARR 二十周年之際，已計劃推出一個三部曲項目，包括廣受關注的「黃鴨」及多啦A夢，第三部曲則是熊貓，雖當時尚未知道香港會迎來新的熊貓，但這個計劃為其到來增添了特別的意義，又指親友會角色將作為免費資源提供給旅發局或其他都門用於宣傳熊貓活動，確保活動品牌的一致性，「讓人一眼就能認出這是香港的熊貓盛事」，亦可令活動在香港結束後，仍能延續其影響力，將熊貓熱潮持續傳遞下去。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局全力支持是次展覽，同時會聯繫社會多個界別，推出一連串宣傳，除製作「召集世界好友暢遊香港」電視宣傳片，亦會在港鐵、中環碼頭、半山扶手電梯等，加添熊貓主題宣傳，未來旅發局一些大型活動，亦會加入更多熊貓元素。

文體旅局發言人則指，會全力支持是次活動，並鼓勵社會各界繼續把握大熊貓帶來的機遇，積極籌辦更多大熊貓相關的推廣活動，製造商機並推動經濟。