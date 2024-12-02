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思覺失調男飲漂白水送院後墮斃　陪審團裁定死於意外　促伊院慎重處理精神病患個案 (15:47)

患思覺失調的26歲男子3年前飲漂白水送往伊利沙伯醫院，其後倒臥醫院大樓對開馬路，搶救後不治，死因庭就事件展開死因研訊。5人陪審團今（2日）退庭商議約1小時，一致裁定事主死於意外，陪審團建議伊院慎重處理精神病人的個案及流程，特別是有自殺風險的病人之緊急處理程序並作適當轉介；另醫管局亦應檢視處理個案的時間，不應只局限於以工作天計算。

事主李卓文（終年26歲）為水務署測量員，2021年8月13日送入伊利沙伯醫院，留院兩日後離世，陪審團裁定事主同年8月15日晚上約10時50分在伊院從高處墮下，多處受傷。陪審團建議伊院為醫護人員提供合適培訓，例如精神病人的風險評估及緊急處理措施、病人入院和藥物使用程序。陪審團另建議院方檢視醫護人手安排，並加強病房出入口門窗開關指引及安全措施，定期檢測，減低意外風險。

死因裁判官周至偉總結證供指，事主2015年起患思覺失調，需定期覆診及服藥，2021年6月為他最後一次覆診。同年8月12日事主與女友爭執後飲漂白水，翌日凌晨送往伊院治理，伊院外科團隊13日上午曾早上去信九龍醫院精神科，冀轉介事主評估。8月15日晚上事主留醫期間，事主從病房跑出，鼻胃喉、心電圖連接線等散落地上，病房盡頭洗滌房窗戶微開，不見事主蹤影。

其後他被發現倒臥醫院外馬路，搶救後於11時40分證實死亡。法醫認為事主死因爲多處受傷，警方調查推論事主打算離開病房，並從窗戶爬出再墮下地面。周官提到，家屬一方不認為事主有自殺念頭，他住院時曾與家人談及出院安排，護士亦指開助眠藥時事主表現正常，故飲漂白水純屬意外。

周官稱研訊中無證據顯示事主墮樓時有第三者存在，以及他如何墮下，其死亡結論指向自殺或意外；若陪審團認為證據未能揭示死因，則裁定死因存疑。

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