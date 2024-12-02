明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

灣仔暴動案重審陳虹秀不認罪　控辯雙方將爭議擴音器叫喊情况 (15:08)

涉2019年8.31灣仔暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀一度被裁定表證不成立，至去年律政司上訴得直，陳與另外3人的暴動案須發還重審。該3人選擇認罪，陳則不認罪，事隔5年後於今日（2日）在區域法院受審。控方的開案陳辭指，當晚警方推進後，陳在集結人群中手持咪高峰，並以戶外擴音器向警方叫喊「你地今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺，你係需要給予足夠時間俾市民撤離」。案件押後至明日續審，控方將傳召當日在場執勤的警員作供。

被告陳虹秀（案發時45歲）否認一項暴動罪。同案另3人，賴姵岐、鍾嘉能及龔梓舜原本獲判無罪，在上訴庭下令案件重審後，3人選擇認罪，目前還押候判。

原審法官沈小民已離任，案件現由暫委法官鍾明新審理，控方亦由另一名主控大律師葉志康代表；陳繼續由原審時聘用的資深大律師潘熙代表她。控辯雙方透露，將爭議陳於案發時使用擴音器向警方叫喊的情節，辯方認為部分的叫喊聲不是由陳所說。

控辯雙方的承認事實提及，陳由2004年至今為一名註冊社工。控方的開案陳辭則指，2019年8月31日大批穿黑衫黑褲的示威者自下午5時，集結於軒尼詩道東西行線，堵路、照射雷射光、焚燒巨型路障、投擲汽油彈等，事態由非法集結演變成暴動。警方晚上7時許起推進並施放胡椒噴劑和顏色水，沿途截停集結人士。

陳於晚上8時許在軒尼詩道及馬師道交界被捕，當時身穿一件身穿印有「我哋係社工守護公義」黑衣、掛頸一個空氣過濾器口罩，揹著一部戶外擴音器，並身處集結人群中。控方指陳於被捕前約20分鐘內，手持一支咪高峰及揹著一部戶外擴音器，以擴音器向警方叫喊，包括「呢個係市民發出既警告，請你唔好開槍。你唔可以開布袋彈」、「因為大量市民係人群當中，有老人家，有小朋友，有師奶，有街坊，你地今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺，你係需要給予足夠時間俾市民撤離」等話。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞