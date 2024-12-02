灣仔暴動案重審陳虹秀不認罪　控辯雙方將爭議擴音器叫喊情况 (15:08)

被告陳虹秀（案發時45歲）否認一項暴動罪。同案另3人，賴姵岐、鍾嘉能及龔梓舜原本獲判無罪，在上訴庭下令案件重審後，3人選擇認罪，目前還押候判。

原審法官沈小民已離任，案件現由暫委法官鍾明新審理，控方亦由另一名主控大律師葉志康代表；陳繼續由原審時聘用的資深大律師潘熙代表她。控辯雙方透露，將爭議陳於案發時使用擴音器向警方叫喊的情節，辯方認為部分的叫喊聲不是由陳所說。

控辯雙方的承認事實提及，陳由2004年至今為一名註冊社工。控方的開案陳辭則指，2019年8月31日大批穿黑衫黑褲的示威者自下午5時，集結於軒尼詩道東西行線，堵路、照射雷射光、焚燒巨型路障、投擲汽油彈等，事態由非法集結演變成暴動。警方晚上7時許起推進並施放胡椒噴劑和顏色水，沿途截停集結人士。

陳於晚上8時許在軒尼詩道及馬師道交界被捕，當時身穿一件身穿印有「我哋係社工守護公義」黑衣、掛頸一個空氣過濾器口罩，揹著一部戶外擴音器，並身處集結人群中。控方指陳於被捕前約20分鐘內，手持一支咪高峰及揹著一部戶外擴音器，以擴音器向警方叫喊，包括「呢個係市民發出既警告，請你唔好開槍。你唔可以開布袋彈」、「因為大量市民係人群當中，有老人家，有小朋友，有師奶，有街坊，你地今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺，你係需要給予足夠時間俾市民撤離」等話。