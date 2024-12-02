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黎智英案︱黎智英：國安法後「國際支持」重要　帖文曾提IPAC但重申並無聽過 (14:59)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（2日）踏入第100日審訊。黎智英就著其Twitter（現稱X）帳戶於2020年7月、《港區國安法》實施後發表的帖文作供期間，承認當時覺得「國際支持」重要，希望有關支持可「確保香港自由不被侵蝕」，坦言當時「我們都感到絕望......任何支持都是好的」。另外，黎智英承認於2019年11月，向「從犯證人」陳梓華贊助約14萬舉辦「報紙展覽」。

辯方今早主要圍繞黎智英的Twitter帖文，以及黎與其Twitter帳戶管理人李兆富之間的通訊提問。據辯方展示的資料，2020年6月13日，黎在Twitter分享《華爾街日報》的報道〈全球立法者聯盟面臨對抗中國的挑戰〉，並在帖文標籤（tag）「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)。

黎智英供稱，上述帖文發布前，他無就IPAC或相關《華爾街日報》報道跟李兆富溝通，而且他在2020年6月不知悉IPAC的存在，認為李兆富發帖前「可能無尋求我批准」。法官李運騰關注李兆富為何發布上述帖文；黎回應說，李兆富是他的徒弟，「知道我想要什麼」。

法官杜麗冰指出，既然上述帖文發布時黎智英沒聽過IPAC，李兆富便不會知道黎是否希望其Twitter談及IPAC，認為李發帖前無尋求批准「並不合理」；黎重申，相信李兆富可勝任管理Twitter的工作，自言信任對方。

此外，據辯方展示的資料，2020年7月《港區國安法》生效後，黎的Twitter曾轉發IPAC的帖文；另發文形容《香港避風港法案》和《香港人民自由和選擇法案》皆是對逆權運動的有利資源。

黎智英供稱，上述兩則帖文皆由李兆富發表。法官李運騰問及，2020年7月《港區國安法》實施後，黎是否覺得「國際支持」重要？黎同意。李官又問，2020年7月，黎是否對國際如何回應《國安法》感興趣？黎亦同意。之後辯方大律師關文渭問到，黎智英所指的「國際支持」是什麼？黎稱希望國際社會的支持，可確保香港自由不被侵蝕。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

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