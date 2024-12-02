南港島線西段擬用智慧綠色集體運輸系統 (10:57)

當局指，南港島線西段沿線地勢起伏，重鐵爬升能力所限，部分路段須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，所以決定採用智慧綠色集體運輸系統，擬議的南港島線西段初步走線全長約7.5公里，屬中運量系統，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。乘客可分別於黃竹坑及香港大學轉乘南港島線和港島線前往其他地區，並將與南港島線東段和港島線形成一個環狀網絡。

爭取2027年開展前期建造工程

運輸及物流局又指，由瑪麗醫院至香港大學的一段路線地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計，並正繼續評估項目財務安排，包括進一步改善走線及提高成本效益，冀2025年內開展詳細規劃及設計，爭取於2027年開展前期建造工程，以配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。

當局交代各項興建中的鐵路項目施工日期及預計竣工日期：

鐵路項目 施工日期 預計竣工時間 東涌線延線 2023年5月 2029年 小蠔灣站 2023年12月 2030年 屯門南延線 2023年10月 2030年 北環線古洞站 2023年9月 2027年 北環線主線 預計2025年開展 2034年 洪水橋站 今年4月開展前期工程 2030年

至於其他鐵路項目，東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、北環線第一期古洞站，以及洪水橋站的工程已經展開，將在2027年起陸續落成；北環線主線項目的建造工程預計於2025年開展，目標於2034年竣工。

當局又提及北環線支線推展安排，指支線連接北環線主線新田站，並途經洲頭及落馬洲河套區港深創新及科技園接入深圳新皇崗口岸，當局正爭取於今年内與深圳當局就推展安排達成共識，並由港鐵在明年年初展開詳細規劃及設計。