大澳疑有鯨魚擱淺　專家到場拯救 香港海豚保育學會估計為朗氏印太喙鯨 (22:03)

網上流傳片段，見到一條疑似鯨魚於水深及腰的水面擱淺，約10名人士落水嘗試拯救，有人企圖用麻繩綁住疑似鯨魚的尾部，疑想領牠回大海。

漁護署表示，今日（30日）下午接獲警方報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺，根據初步評估，該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口。漁護署已立即啓動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，聯同相關部門及保育基金人員巡查該處一帶水域，並正與保育基金專家評估該條鯨魚的身體狀況及採取合適的拯救措施。漁護署呼籲市民和船隻，切勿接近該條鯨魚，以免對牠造成危險。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，學會今早出海觀察，見過相信是片中生物，當時牠在大澳離岸正常游泳。麥希汶估計片中生物是朗氏印太喙鯨。

離島區議員余漢坤表示，今晚約7時收到村民通知，指於大澳石仔埗附近淺灘發現懷疑有鯨魚擱淺，有村民嘗試營救但苦無對策，通知漁護署人員及相關專家到場。