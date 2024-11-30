安達臣道地盤有工人從高處擲下建築廢料　房委會：已解僱分判商 劣行零容忍 (16:47)

網上流傳的片段約長一分多鐘，見到有建築廢料從涉事大廈窗戶跌出墜下，包括有疑似卡板、磚頭等建築廢料，不停墜落在地盤內，揚起塵土。其間有行人經過地盤附近行人路。

房委會回覆指，有關地盤為房委會於安達臣道石礦場R2-8用地的公營房屋項目，正進行上蓋工程。房屋署人員昨早已到地盤了解情況。署方對於總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層昨早已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。總承建商已要求各分判商須將大樓各樓層的垃圾暫時寄存於每層指定單位內，不排除有工人不聽指示，為求省時及省力，擅自採用不安全的方式，將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及警方報案。

房委會指，房屋署已責成總承建商必需安排所有雜項工人重新接受工地整理的安全訓練，強調在任何情況下不得把垃圾從高處扔下。房屋署駐地盤人員亦已立即加強巡查地盤及工人擺放及處理建築廢料的安排。房屋署高度重視今次違規事件，會檢視其他房委會地盤類似工序的情況。同時已要求總承建商提交詳細的調查報告及加強工地管理的措施，以防止類似事故發生。房屋署指，正嚴肅跟進事件，並根據調查結果對總承建商採取適當的處分。

房屋署重申任何人士從地盤高處拋下物件，對他人安全造成嚴重威脅，署方已向總承建商發出嚴正警告，展示了對此等劣行的零容忍態度。