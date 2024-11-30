開業逾30年旺角芝加哥體育用品宣佈結業　老闆有考慮年齡較大而退休 (14:48)

該店昨在facebook表示，自1993年3月開業至今已30多年，決定明年2月租約期滿後光榮結業，並於今日起推出折扣優惠，全場貨品照價七折，適用於店舖內部分品牌，並感謝顧客一直以來的愛戴與支持。

記者今（30日）到店舖觀察，不少途人見到店外貼出店舖結業及貨品折扣的告示，亦走入舖內查看。梁老闆說，近年經濟不景，舖租昂貴、收入減少，「這幾年經歷咁多事，生意不理想」，加上年紀大，身體狀況不好，於是決定結業，宣布結業後今日亦見不少熟客到訪。

開業30多年，歷經回歸、沙士、金融海嘯、新冠疫情，捱過風風浪浪，會否對結業感到可惜？他說「又不是非常（可惜），因已經想了（結業）幾年，最主要都是想休息」。店內有工作20多年的員工，梁老闆說他們知道結業的消息，亦無特別反應，「他們亦都知道（會結業），做了那麼久」。

經常光顧的蔡先生說，自己「一年有三四對鞋在這裡買」，他說該店吸引他的在於「可以睇個款」，網上「無得摸」，所以經常光顧，他擁有的籃球鞋大多在該店購買，今日亦花2000多元購買兩對球鞋。蔡先生對該店結業感到可惜，「香港好似愈來愈少這些鞋店」，這些店的特色就是可以讓客人摸，「你都想拎上手看」，該店結業後，亦會擔心在網上買到假貨。