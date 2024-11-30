內地高等教育展今明灣仔開鑼　施俊輝籲本地生抓緊機遇 (14:43)

展覽首日人流暢旺，部分熱門院校如清華、北大，以及香港本地大學內地分校如香港中文大學（深圳）、香港科技大學（廣州）都見人群聚集。清華大學招生辦公室境外招生高級主任邱韻表示，人流量非常多，家長都非常熱情，笑言「（從今天早上）都沒有停下來過」。她指多數人會詢問錄取名額、如何適應內地生活等，認為本次展覽或可接觸超過二千人。首次參展的香港中文大學（深圳）下學年亦將參與「文憑試收生計劃」招收港生。該校港澳台招生組職員李小姐表示，因學校與香港中文大學合作密切，吸引很多家長查詢入學細節，下學年將經計劃招收10名學生。

中六學生家長黎小姐到場了解內地入學資訊。她稱今得知清華、北大等著名學校的「文憑試收生計劃」名額只有約10人，直言內地高校競爭激烈、入讀條件苛刻。她補充內地制度、教學語言與香港不同，孩子習慣在港學習，表示首選在香港升學。不過，亦有家長大力支持子女到內地升學。畢業於內地中山大學的謝小姐今攜同中六兒子到場，鼓勵兒子到內地升學。她指內地高校資源豐富，有助兒子開拓視野，又稱「你認為好唔OK嘅（內地）大學，內地學生是要爭破頭才可以入讀」，相信內地大學有一定學術水平。

教育局副局長施俊輝致歡迎辭提到，「文憑試收生計劃」已邁向第十四年，參與計劃的內地高校數目在2025/26學年增至145所，截至2024/25學年，累計超過2.2萬名香港學生經計劃被內地高等院校錄取。他分享自己亦曾在內地高校完成學位課程，深深體會到香港學生若能在內地學習將會是非常難得的經歷，有助未來事業發展。他鼓勵學生報讀心儀高校課程，「跟內地同學們共同學習、共同成長」，把握國家發展及粵港澳大灣區建設下機遇。