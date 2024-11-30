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本港職場少數族裔「微歧視」研究﹕全數受訪者年內至少經歷一次微歧視 (13:43)

《職場微歧視：香港在職少數族裔的經驗》研究今日（30日）發布，顯示約六成受訪少數族裔認為，與擁有相同資歷的白人或華人相比，其聘用條件會較低，近五成認為其所得的工資報酬亦相對較低。研究團隊成員、香港浸會大學傳理學院新聞系助理教授張引稱，調查受訪者中過去12個月大多平均至少一次經歷過被「微歧視」的行為。

研究為期一年半，由去年1月至今年6月進行，分為問卷調查及質性研究，如深度訪談及焦點小組訪問為主要研究方法。

研究團隊去年6至9月期間，收集了596份有效問卷，樣本主要透過非政府組織的少數族裔服務及網上問卷兩種模式收集，受訪者皆為少數族裔香港居民，當中90.8%為南亞裔人士，涵蓋不同行業、工種以及工作模式；深度訪談參與者則有59人，其中包括個人及焦點組別訪談。

研究指，「微歧視」著眼於日常生活和職場中較隱性的歧視行為，如「話裏藏針」、以「反話」表達的種族中傷、職場排擠等，相對一般的「歧視」則較顯見、較易用法律規限，如明顯的種族中傷、基於種族的就業和教育機會的不平等等。

問卷調查亦顯示，在職場歧視方面，有57.2%受訪少數族裔，認同其求職困難源於其族裔身份。受訪者又指，於過去12個月期間，遭受的「微歧視」包括在職場遭受到基於種族的無禮對待（平均2.56次）、於小組討論中意見被忽略（平均2.49次）、於辦公室備受忽視（平均2.53次）、以及被預設工作能力低下（平均2.63次）；平台勞工較其他工種更易被「微歧視」。

訪談結果歸類受訪者曾遭受的「微歧視」有三大類別，分別是「微侮辱」、「微貶抑」和「微懲罰」，如涉及「語帶雙關」、暗含貶義的讚美，假設他們低人一等並予以忽視，以及疑被排擠等。

張引說，在問卷調查中的「微歧視」行為中，受訪者大多在該三至四個行為中，至少經歷過一次被「微歧視」，甚至經歷過多種的相關行為。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明稱，近年多討論關於少數族裔族間的職場歧視，亦有法律規限，故亦較多人注意，相對較為隱性的歧視行為，如「話裏藏針」等，則較少人關注，相關研究在港亦較少，是次本港在相關領域的首個研究。

她又指，「微歧視」因行為上較隱性，「這些行為可能好日常」，亦是「慣常」會做的行為，因而難以被察覺，對被歧視者帶來的傷害可以很長遠。

團隊建議，企業可引入「多元、公平、共融（DEI）」框架，於人力資源政策中加入相關理念及願景，改善招聘程序和企業文化，以及促進職場中的跨族裔溝通和員工參與等。

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