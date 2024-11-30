涉藉機密供股消息賺千萬　3被告獲保釋　押後至明年3月再訊 (12:34)

一名證監會時任經理涉嫌向一名醫管局護士和律政司高級政府律師預先披露領展供股計劃，藉此買賣期權獲利逾1100萬元。事後3人被廉署起訴串謀觸犯公職人員行為失當罪，案件今日（30日)在觀塘裁判法院首次提堂。3名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求押後案件至明年3月26日再訊，以待控方進一步調查，3名被告期間各准以20萬元現金保釋外出。
3名被告分別是30歲梁譜軒（案發時為證監會投資產品部時任經理，現報稱無業）、34歲賴列偉（報稱註冊護士）以及35歲張梓健（報稱高級政府律師）。
控方向法庭申請押後案件，以待控方進一步調查，包括索取會計師、股票市場專家及電腦專家的專家報告，以及大量銀行記錄。裁判官批准3名被告保釋，條件包括各自20萬元現金保釋、不得離港、須交出旅遊證件，須居於報稱的地址，以及不得接觸控方證人。
控罪指，梁譜軒分別與賴列偉及張梓健，於2023年1月30日至同年2月15日期間，一同串謀使梁身為證監會經理，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由而蓄意及故意作出不當行為，即因梁受聘於證監會的關係，從證監會取得有關領展房地產投資信託基金的機密股價敏感資料，向賴及張泄露該機密資料，以便利賴及張使用該機密資料進行衍生工具交易。
根據廉署資料，梁譜軒於案發時是證監會投資產品部經理。該部門負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料，領展去年3月底前計劃供股，並向證監會投資產品部一個小組呈交相關股價敏感機密資料，包括供股計劃的時間表及認購價等。