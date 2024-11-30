涉藉機密供股消息賺千萬　3被告獲保釋　押後至明年3月再訊 (12:34)

3名被告分別是30歲梁譜軒（案發時為證監會投資產品部時任經理，現報稱無業）、34歲賴列偉（報稱註冊護士）以及35歲張梓健（報稱高級政府律師）。

控方向法庭申請押後案件，以待控方進一步調查，包括索取會計師、股票市場專家及電腦專家的專家報告，以及大量銀行記錄。裁判官批准3名被告保釋，條件包括各自20萬元現金保釋、不得離港、須交出旅遊證件，須居於報稱的地址，以及不得接觸控方證人。

控罪指，梁譜軒分別與賴列偉及張梓健，於2023年1月30日至同年2月15日期間，一同串謀使梁身為證監會經理，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由而蓄意及故意作出不當行為，即因梁受聘於證監會的關係，從證監會取得有關領展房地產投資信託基金的機密股價敏感資料，向賴及張泄露該機密資料，以便利賴及張使用該機密資料進行衍生工具交易。

根據廉署資料，梁譜軒於案發時是證監會投資產品部經理。該部門負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料，領展去年3月底前計劃供股，並向證監會投資產品部一個小組呈交相關股價敏感機密資料，包括供股計劃的時間表及認購價等。