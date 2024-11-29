97年寶勒巷卡拉OK謀殺縱火案　疑犯重組案情模擬擲汽油彈 (21:45)

晚上9時許，陳黑布蒙頭，鎖上手銬及腰纏鐵鏈被探員帶返現場重組案情，他中等身材，小腹隆起，回答在場探員提問，警方一度解開其手銬，陳示範將一個膠樽擲落地，相信模擬當年投擲汽油彈的情况。整個重組案情過程歷時約10分鐘。

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初指，火警發生於1997年1月25日凌晨4時左右，在尖沙嘴寶勒巷6至8號「Top One」卡拉OK內，有至少兩人投擲汽油彈，導致火警發生，造成17死13傷。調查發現，事源有兩個黑社會於案發前數天於上址結怨。

案件發生27年至今，有5人先後被控謀殺等罪，包括主腦、策劃及執行人，其中4人被裁定謀殺罪名成立，被判處終生監禁，另一人誤殺罪成，判監11年。林啟初指，警方多年來一直主動追查其餘涉案人士，並且發出懸賞公告。前日本港警方收到內地公安通報，指截獲了一名現年52歲的男疑犯。確認身分後，該疑犯翌日經深圳灣口岸回港，隨即被警方拘捕。被捕人陳惠良案發時25歲，警方指，有證據顯示他該案有重大參與程度，將會落案起訴他。

至於另一名在逃人士現年47歲的陳福清仍未落網， 警方懸紅40萬通緝他，並呼籲市民如有消息，可致電2527 7887聯絡。警方強調，即使過了27年，調查工作不會受時間或地域限制，由於仍有疑犯在逃，因此不便透露內地執法細節，但重申警方有多種方法確認被捕人身分，包括指模等。