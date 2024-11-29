反恐第二案| 警員憑黑白照片留意17名嫌疑犯　否認有「認錯人」 (20:36)

8名被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文，首7人被指計劃2020年3月8日趁悼念周梓樂時設祭壇放炸彈。第21名監視警員繼續在屏風後作供，表示3月6日下午接受訓示，要留意17名嫌疑人的行蹤。警員獲得17張黑白照片，約為證件照大小，顯示疑犯容貌和肩膊位置。

警員稱3月6日晚上開始監視，見到李嘉濱、張家俊、吳子樂、張琸淇和楊怡斯先後走入巴域街。翌日凌晨12時，何卓為和何培欣挽手步出。辯方大律師黎暐晴問，警員有否發現何卓為滿身酒氣，要由何培欣攙扶。警員稱兩人貼身步行，何卓為身上沒有酒氣，手上持有一支魚竿。

代表張家俊的大律師張志輝問及，警員見張迎面走來，如何肯定其身分。警員供稱見到張的側瞼，再靠輪廓和外貌特徵確認身分；雖然不知道張的身高，可憑照片顯示的輪廓、頸部和肩膊闊度評估身型。辯方質疑張戴口罩，容易認錯人，警員否認說法。

代表楊怡斯的大律師陳偉彥問，楊戴口罩走過，警員會否看到口罩下的雀斑和哨牙。警員承認大部分時間見到楊的背影，看不到口罩下容貌，但見到其眼晴和眉毛。代表何培欣的大律師郭憬憲則表示，何卓為曾把裝有魷魚的膠袋交予何培欣，及後何培欣親吻何卓為一下。警員稱無留意何培欣手持膠袋，亦看不到兩人走入公園後的事情。

控方接下來傳召第20名監視警員，他透露除了本案8名被告，還有9名監視對象，分別為林杰勇、嚴俊南、唐偉略、梁健榮、葉銘熹、方游起、林朗翹、潘栩彤和胡淑雯。聆訊下周一（12月2日）續。