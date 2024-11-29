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黎智英案| 黎智英同意想特朗普對中國實施更嚴苛制裁　以阻止國安法 (18:12)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今午（29日）繼續審訊。辯方展示黎智英與「從犯證人」陳梓華於《國安法》即將公布之時的對話訊息，顯示陳一度擔心黎與李柱銘的安全。法官質疑黎既自認為非勇武、不主張港獨，為何陳要擔心他安危，黎稱不知道陳的想法。惟黎同意，他在《國安法》生效前向陳傳訊息指，希望時任美國總統特朗普對中國實施更嚴苛的制裁，藉此阻止《國安法》。

辯方展示黎於2020年5月21日向陳轉發一則訊息，內容提及「逆權運動年輕人陣營」想與時任行政院政務委員唐鳳和中華文化協會聯絡。黎於庭上指，陳想與唐鳳見面，故他將其秘書與時任《台蘋》社長陳裕鑫的訊息轉發給陳。黎又指，唐鳳因研發出阻止新冠疫情蔓延的程序軟件而轟動一時。

法官李運騰發問，假設陳對疫情不感興趣，他又會出於什麼原因想接觸唐鳳？黎稱「可能他（陳）想見當時的傳奇人物」，並指唐鳳是一名科技天才，但與示威或政治運動扯不上關係，中華文化協會聯絡亦非政治組織。

辯方續展示同日另一則訊息為陳因將公布的《國安法》而向黎發訊息，稱擔心黎、李柱銘及二人家庭的安全，並指《國安法》將針對三類人士，即境外內勇武人士，港獨分子及煽惑群眾人士。法官李運騰質疑，黎自認為非勇武及不主張港獨，為何陳著黎要小心《國安法》，黎稱他不知道；法官李素蘭追問，黎是否屬於「煽惑群眾人士」，黎對此否認；法官杜麗冰又問，既然黎不屬於該三類人士，為何不告訴陳不用替他擔心，黎遂指「因為我與你的思路不相同」，並强調他當時只注意到陳在訊息中表達對二人的關心

辯方又展示同月28日，陳向黎轉發關於美國回應《國安法》的消息時，黎回覆陳「More draconian sanctions are coming from Trump(特朗普將實施更嚴苛的制裁)」。黎確認其訊息的意思是希望特朗普藉實施制裁以阻止《國安法》生效。法官李運騰詢問，當時仍未出現制裁，為何黎要用「更」的字眼，顯得他好像知道制裁已經發生。黎則指用「更」是作出強調，實際上他不知道有否制裁。

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