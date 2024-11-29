政府料洪水橋及粉嶺北「片區」最快明年招標　將辦市場調查了解市場意見 (18:43)

其中洪水橋/厦村新發展區面積約12.5公頃，包括2幅私人住宅用地、3幅企業及科技園用地、2幅政府或社區用地及1幅休憩用地；粉嶺北新發展區面積約15.9公頃，包括3幅住宅用地、1幅物流設施用地、1幅巴士廠用地、1幅政府、機構或社區用地、1幅鄉村遷置用地及2幅休憩用地。至於新田科技城「片區」面積約 18.6公頃，包括3幅住宅用地、3幅創新及科技用地、3幅政府、機構或社區用地及1幅休憩用地，居民預計最早於2031年遷入。

政府會在下月舉行市場意向調查，初步擬了解市場對土地規劃、發展要求及其他相關條件的意見、發展商是否願意就三幅創科用地的發展增加參與程度、是否願意根據政府的創科產業規劃與政府合組公司共同出資興建、批租和管理創科園區；有否興趣按政府規劃自行發展但希望有別於傳統的50年期土地契約安排，例如較短期的契約或者其他模式如設計、建造及運作（Design-Build-Operate）是否可行；除傳統一次過繳付全數地價，是否應考慮分期繳付地價或前期支付較低地價，但日後與政府分紅等。

三個片區試點詳情：

1. 洪水橋/厦村新發展區

招標時間 ：最早預計於2025年開始招標。

：最早預計於2025年開始招標。 總面積 ：約12.5公頃

：約12.5公頃 涉及用地 ： 3幅住宅用地 3幅企業及科技園用地 2幅政府、機構或社區用地 1幅休憩用地 1條區內道路 1條步行街

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2. 粉嶺北新發展區

招標時間 ：最早預計於2025年開始招標。

：最早預計於2025年開始招標。 總面積 ：約15.9公頃

：約15.9公頃 涉及用地 ： 3幅住宅用地 1幅物流設施用地 1幅巴士廠用地 1幅政府、機構或社區用地 1幅鄉村遷置用地 2幅休憩用地 1條區內道路

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3. 新田科技城